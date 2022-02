El estigma en torno al sida centra la programación de Zinegoak

La aparición del actor Eduardo Casanova en la gala de los Goya ha desencadenado una oleada de reacciones homófobas y serófobas en las redes, volviendo a poner en el foco el estigma que aún viven las personas LGTBI+. Esta lacra tendrá su reflejo en el festival Zinegoak que se celebrará del 28 de febrero al 7 de marzo en varias salas de Bilbao con el objetivo de reivindicar la libertad de que cada uno sea como desee además de prestar especial atención a la sensibilización en torno al virus del VIH.

La sección oficial contará con tres categorías en las que 16 largometrajes, ocho de ellos estrenos, optarán a los 4.000 euros del gran premio. Sin embargo, la programación abarcará en total 38 proyecciones, con el estreno de dos nuevos ciclos dedicados al cortometraje, durante una edición que recuperará la asistencia presencial de cineastas y jurados internacionales.

En su primera intervención como directora del festival, Alaitz Arenzana ha apuntado que Zinegoak se centrará en las posibilidades de construir la identidad, de repensarse y reinventarse. "Se trata de reivindicar la libertad y la legitimidad de decidir quiénes somos y cómo nos queremos nombrar desde una mirada abierta a la diversidad sexual, a las distintas orientaciones, a la construcción de identidad de género o a cualquier otro elemento ligado a la sexualidad", ha manifestado la directora, quien ha recalcado que tras la clausura del festival las películas de la sección oficial estarán disponibles en Filmin. Este formato mixto contó con una audiencia de 14.000 espectadores en la anterior edición. La gala inaugural tendrá lugar en el Teatro Arriaga, si bien los largometrajes se ofrecerán en la Sala Golem Alhóndiga y los cortometrajes, en Bilborock.

SECCIÓN OFICIAL



"Ahora que estamos en medio de una pandemia hemos querido trabajar la cuestión del VIH, que sigue teniendo un gran estigma social", ha explicado Arenzana. Así, tendrá presencia en todas las secciones. En FIK se presentará Women do cry, de Mila Mineva y Vesela Kazakova, que narra la visión de una mujer de 19 años en el marco de la represión búlgara. En KRAK el director Tim Leyendekker propone con Feast una reflexión sobre un suceso real ocurrido en Holanda donde se promovieron infecciones conscientes. Además, en DOK se revisará la vivencia del artista David Wojnarowicz con el VIH desde la mirada del director Chris McKim. Además, según ha recordado Arenzana, el VIH estará presente también en la sección 3, 2, 1... Zinegoak, con el documental Mapplethorpe: Look at the pictures, y en la sesión golfa, con Serodiscordantes de Noel Alejandro.

La directora ha destacado también dos películas georgianas que ponen de manifiesto el auge de la extrema derecha y la LGTBIfobia en todo el mundo. Se trata de How the room left, de Katevan Kapanavadze, en la que se refleja la cotidianidad de un equipo de fútbol compuesto por mujeres lesbianas y no binarias, e Instructions for survival, de Yana Ugrekhelidze, que recoge la vivencia de un hombre trans que debe vivir oculto junto a su pareja. A estas dos propuestas se le suma también Silent voice, de Reka Valerick, en la que narra el mudo testimonio de una persona refugiada.

PREMIO HONORÍFICO



Cineastas como Isabelle Solas, Adrián Silvestre, Cecilia Montagut han confirmado su presencia en una edición en la que el premio honorífico se otorgará a la directora argentina Albertina Carri. Así, se ofrecerá un ciclo consagrado a su trabajo con las proyecciones de Cuatreros, La Rabia y Geminis en BilbaoArte. Su última producción, Las hijas del fuego, podrá verse el domingo 27 con la presencia de la propia directora. A estas proyecciones se le sumarán las propuestas de destacados artistas como Adrián Silvestre que presentará Sedimentos; Noel Alejandro, que hará lo propio con una muestra de cortometrajes; y Antony Hickling, que ha ofrecerá un pase matinal de Down in Paris.

CORTOMETRAJES



En lo que respecta al cortometraje, infancia y adolescencia será un bloque temático con propuestas como Berak Baleki del director Aitor Gametxo. En esta sección también habrá dos apartados: Transiciones y Poliedros Amorosos. En Erroak, programa de cortometrajes locales fuera de concurso, se exhibirán las obras Azaletik Azalera, de Mel Arranz; Txango, de Tamara Lucarini; Ilunabarrean esan, de Xabier Vallina; y No deberías, de Maider García Merino. Esta sesión se proyectará de forma simultánea en Bilbao y Lekeitio, que por segunda vez será sede oficial del festival.

Asimismo, dentro del programa ZG Hedapena está previsto que las películas viajen a 45 localidades vascas. En palabras de Julen Nafarrate, responsable de comunicación de Zinegoak, "la difusión es muy importante porque en los pueblos pequeños no es tan fácil poder ver películas que tengan este tipo de contenido".