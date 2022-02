'Mama', el documental de la ONG Copera Euskadi que emociona a todo el mundo

"El Goya está dando mucha visibilidad a nuestro trabajo", está convencida Ana Cardenal, directora en Bilbao de la ONG Coopera Euskadi. Y no se equivoca. La historia de la congoleña Mama Zawadi, que protagoniza el documental con el que Pablo de la Chica se alzó con la estatuilla, está emocionando a todo el mundo.

Mama Zawadi narra su propia lucha por sobrevivir en el Congo, la cual la lleva a convertirse en la protectora de bebés chimpancé rescatados de la caza furtiva y del comercio de mascotas, dentro de una de las zonas más conflictivas en la República Democrática del Congo, el parque de Lwiro.Y lo hace con la ayuda de la ONG Coopera Euskadi y Coopera Congo, con profesionales como Lorena Aguirre, que está al frente del proyecto de apoyo psicológico y psiquiátrico a las mujeres víctimas de violencia sexual en el contexto de conflicto no resuelto, y con la gasteiztarra Itsaso Vélez, responsable del Centro de Rehabilitación de Primates de Lwiro en este país africano. Un proyecto para el que la ONG vasca ha contado también con ayuda del Ayuntamiento de Bilbao.

Todo surgió hace unos años cuando Lorena Aguirre coincidió con el cineasta Pablo de la Chica y le contó la historia de esta joven congoleña que fue secuestrada junto con una amiga por un grupo rebelde, que las mantuvo retenidas como sus esclavas sexuales durante tres meses hasta que a la amiga le dieron un tiro en la cabeza delante de Zawadi, quien consiguió huir. Cuando Zawadi regresó con su familia, ésta creía que era un fantasma porque la daban por muerta, a lo que se sumó que llegó embarazada "y fue muy duro para ella, además, volvieron a llegar los rebeldes y sufrió una violación en masa con once hombres", relata Lorena Aguirre.

Zawadi fue víctima de otra violación múltiple por parte de cinco hombres armados, que le pararon mientras iba en moto a trabajar. "Cuando contactamos con ella, estaba muy mal. No sabíamos si se iba a reponer. Entonces, pensamos que podía ser una buena idea que se encargara de cuidar y dar una nueva vida a las crías huérfanas de chimpancés. Mama empezó a resurgir", cuenta la psicóloga.

La piedra angular del proyecto de esta ONG era "proteger a los chimpancés y demás especies de monos que teníamos allí. Los primeros años los dedicamos a la protección de la naturaleza. Pero convivíamos con la comunidad, por lo que nos empezaron a venir todas las niñas violadas de menos de 12 años; niñas de 1, 2 o 3 añitos. Desde entonces me he volcado en la salud mental tanto con los niños soldados como con las menores víctimas de violencia sexual. Los hombres han sufrido también auténticas burradas, nos cuentan cosas espeluznantes, hombres que han sido violados también por otros once hombres...También les facilitamos terapia, pero obviamente, las mujeres y las niñas son las principales perjudicadas cuando hay conflictos. Rompes el alma de una mujer y rompes el alma de la comunidad", relata Lorena Aguirre.

También quiere dejar claro que el Congo no es solo guerra y violencia, "hay algunas zonas que están castigadas, pero también hay personas maravillosas. Pero donde hay conflicto, hay violación, tortura y asesinatos. Es ahí donde nosotros nos focalizamos, y por desgracia, coincide mucho con las zonas donde están los chimpancés; donde está la guerra es donde están los minerales y estos están en las zonas naturales. Hablamos de tungsteno, uranio, estaño, el coltán, diamantes; tienen de todo. Por desgracia el mapa de la riqueza naturales del mundo coincide con el mapa de las guerras".

Renacer

E

l documental rodado por Pablo de la Chica le ha dado mucha fuerza, mucha ilusión a Mama Zawadi: "Como ella misma cuenta en el documental, la llamaban la violada y no se querían sentar al lado suyo. Ahora la miran con amor.

Desde la ONG estamos convencidos de que las víctimas de estas atrocidades se pueden recuperar si se les da todo el apoyo que necesitan. Hemos creado el centro psicosocial MUTIMA, con la financiación de la Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo, y a partir de ahí queremos llegar a más lugares donde hay masacres para que la gente tenga apoyo y puedan volver a empezar. Ahí estamos, en esa lucha", dice Lorena Aguirre.

Pablo de la Chica ha dirigido este premiado documental, que ha sido incluso incluido en la serie The New Yorker Documentary de la revista The New Yorker. "Supe que tenía que rodarlo cuando Lorena (Aguirre) me contó la historia de Mama. Estoy muy orgulloso de que el mundo pueda conocer la historia. Cada vez que se pone el corto funciona y toca", confiesa.

En los Goya hubo una ausencia. Mama Zawadi no pudo acudir, la explicación era tan aterradora que se decidió no contarla en ese momento. "Hace unos días, entraron por la noche en casa de su hermana pequeña con la intención de violar a la hija de once años. Cuando el padre le fue a defender, le dispararon; la niña empezó a gritar y la mataron. La hermana de Mama, que estaba embarazada, dio a luz a un bebé muerto. Mama no tenía fuerzas para desplazarse a Madrid, prefirió quedarse con sus bebés chimpancés", desvela Aguirre. El documental está disponible en la plataforma online de RTVE. l