La nueva canción Ahikar Azcona y Jo & Swiss Knife

Fotograma del videoclip de 'The band is back'. Diario de Noticias

Tras la versión de Lovin'g in my baby's eyes, Jo & Swiss Knife y Ahikar Azcona han publicado un nuevo tema, The band is back. Esta segunda colaboración entre la banda navarra y el polifocético actor y cómico de Igúzquiza es parte de una pequeña saga musical y audiovisual de siete temas y videoclips que el grupo irá publicando a lo largo de este 2022.

Además, Jo & Swiss Knife actuará el próximo 4 de marzo en Zentral, en una cita en la que contará con invitados especiales que irán confirmando próximamente.