Ahikar Azcona, 'Pamplona', de 'La Casa de Papel' a la música

De La Casa de Papel a la música. El camaleónico Ahikar Azcona, cómico, actor y cuyo último trabajo ha sido dar vida a Pamplona en la exitosa serie de Netflix creada por Alex Pina, es el último fichaje de Jo & Swiss Knife.



La banda navarra acaba de publicar una versión del tema Lovin' in my baby's eyes de Taj Mahal con la colaboración del actor a la armónica. Además Ahikar, que cuenta con cierta experiencia musical que puede verse en su perfil @ahikarnetrockfm en Instagram, también ha participado en la grabación de The band is back, el próximo single del grupo y que verá la luz el 9 de febrero.

Ambas canciones son el preludio del próximo proyecto de Jo & Swiss Knife, que consistirá en una pequeña saga musical y audiovisual de siete temas y videoclips que irán publicando a lo largo de este 2022. Y como apunta el título de su próximo single, la banda está de vuelta y el próximo 4 de marzo ofrecerán un concierto en Zentral, en una cita en la que contarán con varios invitados, entre ellos Ahikar.