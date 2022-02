No hay salida. Ninguna. Nada. ¿Y ahora, qué? El suspense y el misterio están servidos. El escritor y guionista gasteiztarra Andoni La Red publica su tercera novela, El garaje (Ediciones Carena), un thriller claustrofóbico que toma el relevo a El escritor número 8 y Partido a 22. "Es verdad que el nivel de autoexigencia crece, pero el de confianza también. Con el primer libro no estaba seguro de casi nada. Cada frase la corregía 75 veces y nunca me gustaba. Por eso tardé ocho años. Ahora tengo muchísima más seguridad y lo noto".

Ya en Ayala y dentro de pocos días en más librerías se puede encontrar una trama ubicada en un bloque de viviendas recién construido, donde todavía hay pocos vecinos, un edificio "que podría estar, pongamos, en Salburua o Zabalgana". Es el escenario de la historia de un encierro que no se sabe por qué se produce ni si va a terminar. "No tiene relación con el confinamiento", sonríe el autor. "Se me ocurrió un día que, saliendo del garaje, pensé: ¿y si un día me encuentro con la puerta tapiada?". Así lo contará, a buen seguro, La Red el próximo jueves 17 en la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa, donde a partir de las 19.00 horas se producirá la presentación oficial del libro.

Eso sí, pocos secretos de la novela se podrán contar porque, precisamente ahí está el aliciente, en el misterio. Pero hay algunos detalles que sí se pueden adelantar. En el garaje del citado bloque de nueva construcción, uno a uno se van a ir despertando en sus coches los vecinos del mismo. No saben qué hacen allí ni cómo han llegado. Van descubriendo que tanto el paso que da acceso al ascensor como la puerta de entrada y salida de los vehículos están tapiadas. "De uno en uno van reaccionando como pueden", apunta el creador vitoriano. Se trata de un espectro de personajes muy amplio y la cuestión es cómo reaccionan, qué tienen en común, quién les ha encerrado, por qué, si pueden salir y cuánto tiempo les queda hasta que se acabe el oxígeno o no tengan qué comer o beber.

"Me fascina la psicología de las personas en las situaciones límite. Uno puede ser muy valiente. Pero igual se encuentra con un hecho inesperado y, en realidad, no sabemos cómo se va a comportar; igual resulta que no es tan valiente como creía. Y al contrario, puede pasar lo mismo", describe La Red, que apunta que su intención pasa por "jugar con que el lector tenga un desafío a la hora de leer y se pregunte cómo actuaría él o ella en ese caso. ¿Perdería los papeles? ¿Mantendría la calma? ¿Hasta cuándo? ¿Intentaría salvarse? ¿Se vendría abajo?", todo ello a través de una trama que transmite sensación de agobio e incertidumbre.

Ahora, eso sí, es el momento de que la novela empiece su camino al margen de su autor. "Me gustaría que cuando se acabe la lectura, haya una reflexión sobre la delgada línea que separa el bien y el mal, sobre las decisiones pequeñas que pueden marcar si estás haciendo lo correcto o no". Por supuesto, también se busca, más allá de los momentos de angustia, entretener, pero sin perder de vista esa invitación a pensar sobre la condición humana, sobre esa tendencia que tiene el ser humano a, ante determinados hechos, dejar de ser héroe para convertirse en villano.

Todo ello se relata en una novela "con una historia muy visual, muy fílmica, mucho más que en el caso de los dos libros anteriores". De hecho, ha realizado el guión de un largometraje. "He dicho ya que no incluso a alguna productora, pero espero poder ver la novela convertida en película. Es un camino un poco largo, pero ojalá dentro de un par de años se pudiera ver, me haría mucha ilusión ver que los personajes cobran su propia vida en la pantalla". De momento, él sigue escribiendo el que será su próximo libro, mientras espera las primeras reacciones a su tercer título. "Es muy interesante cuando empiezas a ver que lo que haces llega a la gente, que gusta, que los lectores se identifican con este o el otro personaje, que te lo hacen saber, que incluso te mandan ideas". El garaje seguro que provocará todo eso y más.