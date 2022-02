Los británicos The Cinelli Brothers se estrenan en Bizkaia

El trío británico The Cinelli Brothers abre hoy jueves una mini–gira por Bizkaia que servirá como presentación en Euskadi. El cuarteto, liderado por dos hermanos, es una de las agrupaciones british más celebradas en el ámbito de la música blues y soul, y actuará hoy jueves en Zelaieta Zentroa, en Amorebita–Etxano, a las 20.00 horas, para repetir en Ermua el sábado, a la misma hora, en Lobiano Kultur Etxea.

Estos dos conciertos serán el estreno en Euskadi de The Cinelli Brothers al completo. El combo lo fundaron el batería Alessandro Cinelli y su hermano, el guitarrista Marco Cinelli, una de las mejores voces del soul europeo y nombrado mejor guitarrista 2018 en Reino Unido por Music Republic Magazine. En el escenario se les unen el bajista Enzo Strano y el también guitarrista y armonicista Tom Julian-Jones.

Juntos harán un recorrido por canciones de su album Babe please set your alarm, con el que consiguieron posicionarse en el número 2 en la IBBA (Independent Blues Broadcaster Association), apareciendo también en los medios especializados del género. The Cinelli Brothers es un proyecto nacido de una pasión común por el Chicago Blues y el Texas Blues de los años 60 y 70, cuando los dos hermanos decidieron formar un equipo explosivo.

Canciones como One minute over me, Your lies o Married woman, y versiones de Chain of fools (Don Covay) o Back door man (Willie Dixon) se grabaron en los estudios Soup Studio de Londres y ofrecen una sonoridad influenciada por el repertorio original de los prestigiosos sellos de música negra Chess, Stax y Motown.