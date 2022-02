Leer desde los afectos y al margen de los cánones

Ajenos a las reseñas de los críticos profesionales y los cánones literarios, los lectores anónimos se sumergen en las obras desde su propia experiencia tratando de revivir emociones, ampliar horizontes o, simplemente, deleitarse con una prosa luminosa. De ahí que vayan por libre. "Un lector con un bagaje amplio te puede decir que un libro que ha recibido todos los parabienes y ha resultado multipremiado no le ha gustado", expone Iván Repila, quien junto a Aixa de la Cruz, modera desde esta semana el grupo de lectura en la modalidad en castellano que organiza la Biblioteca Foral. Ambos escritores –ella desde el mundo académico y él desde el editorial– han comprobado que lo que remueve los cimientos de los lectores es tan personal como imprevisible. Durante cuatro meses propondrán ocho títulos a las asistentes al curso; mujeres jubiladas, en su gran mayoría, que repiten año tras año.

La selección de lecturas es de lo más variada. "Escogemos libros que entendemos que escapan del alcance de los lectores que no están muy en contacto con la mesa de novedades del circuito literario", explica Aixa de la Cruz, quien realizó su primera incursión dirigiendo uno de estos clubs en 2018. En esa categoría se encuentra La gran ola, de Albert Pijuan, novela que ganó el Premio de la Crítica de Narrativa en catalán en 2020. Tampoco faltan los clásicos, que en esta ocasión corresponde a Hamlet, de Shakespeare, o novelas que han sido traducidas. "Este año vamos a incluir poesía por primera vez. Hay un sector de los participantes que lo proponía y otro que se oponía", añade, por su parte, Iván Repila, que lleva al frente de estos grupos desde 2014. Poeta en Nueva York es la elegida para abrir boca. Tampoco falta alguno de los Premios Euskadi del año anterior, en este caso Los últimos románticos, de Txani Rodríguez. La propia Aixa de la Cruz, ganadora de esta distinción en 2020 por su novela Cambiar de idea, bromea con que no haya querido exponerse a la opinión de las lectoras: "Siempre me piden que lo incluya, pero les digo que mejor lo dejamos para el café de después. En realidad creo que serían excesivamente buenas porque nos quieren mucho".

Tras años asistiendo al grupo, los escritores reconocen que han construido con vínculo con las lectoras. Y siempre se refieren a ellas en femenino porque el año que más hombres han tenido como asistentes fueron solo dos de 40. "Son muy generosas con las recomendaciones de un espectro generacional que no les corresponde", considera De la Cruz. Lo comprobó cuando tuvieron que leer Caliente, de Luna Miguel. "Reconocieron que fue un libro que no habían leído por su cuenta pero les pareció interesante que se lo trajera", evidencia. También con cierta suspicacia propuso Panza de burro, de Andrea Abreu, el año pasado. "Es una lectura muy poco canónica que está escrita por una chica de los 90. Era una apuesta arriesgada pero fue el libro del semestre pasado, les encantó", indica.

A través de esa unión que han creado, con asistentes asiduas que Iván Repila recuerda como fieles desde 2014, las lectoras cuentan a menudo de qué manera les interpela lo que han leído desde su propia experiencia. Así ocurrió con Ama, de José Ignacio Carnero, escritor portugalujo que en esta obra relata, además del duelo, cómo emigraron sus padres de clase obrera desde Galicia. "Se abrió un debate muy interesante de cómo generaciones anteriores, tanto gallegos como de otras partes de España, llegaron a Euskadi y en qué condiciones", explica el autor de El aliado, quien considera que no se puede prever lo que ocurrirá con las novelas propuestas, algo que es muy estimulante tanto para ellos como para las lectoras.

Modus operandi

El funcionamiento del club es sencillo: cada dos semanas se reúnen en sesiones de dos horas, después de haber leído el libro que corresponde, para comentarlo. "Seleccionamos libros que no sean muy extensos. Si una novela tiene 500 páginas, por muy interesante que sea debatirla, no va a dar tiempo", matiza Repila. De esa manera, tratan de dar contexto a la obra y al autor, además de intentar relacionarla con otros libros de la tradición. "A partir de ahí intentamos desglosar, de forma participativa, los temas, personajes y estructuras que aparecen en el libro", añade. En el caso de La gran ola, por ejemplo, De la Cruz apunta que uno de los aspectos reseñables es su estilo. "Introduzco conceptos técnicos porque la novela es un continuo juego de narradores. Empieza con un equisciente que luego vuelve a la primera persona y al final es omnisciente", indica la escritora, quien pretende que las lectoras entiendan esta apuesta estilística.

Dependiendo del libro, inciden más en un aspecto que en otro. "Hay algunos en los que destacan más las cuestiones estructurales o la pura narrativa, autores que hacen virguerías con el tratamiento del tiempo o de los espacios. En otros libros lo más brillante pueden ser los temas o cómo se tratan", evidencia Repila. En ese sentido, apuntan lo interesante de la relectura en el caso de los clásicos. "Por el perfil de las asistentes pueden ser libros que hayan leído hace 30 o 40 años. Ocurrió con 1984, de George Orwell, confesaron que lo habían leído en el colegio o en la universidad. Pero que se haya leído mucho no es una razón para descartarlo, sino lo contrario", indica Iván Repila.

Lo corrobora Aixa de la Cruz, a quien participar en el grupo le ha obligado a acudir a lecturas antiguas y no tan antiguas. "Aunque sean libros que he leído hace cinco o seis años se pueden resignificar por completo", expone. El mejor ejemplo de ello es su clásico favorito, que ha leído en diferentes momentos de su vida: Cumbres borrascosas, de Emily Brontë. "Lo leímos en 2018, después de que todas nos volviéramos feministas. Me ha obsesionado esta idea de cómo los libros dicen mucho de ti como lectora. De cómo podrías incluso trazar tu biografía como persona releyendo un mismo texto en momentos cruciales", reconoce la escritora bilbaina.

Aixa de la Cruz confiesa que ha aprendido mucho sobre cómo leer en estos grupos. "Acabamos hablando de afectos, de cómo te hace sentir un libro. Yo misma leo de otra manera contrastándolo con 20 personas. Lo que hace que algo funcione tiene que ver mucho con lo personal", considera la escritora, quien reconoce que la experiencia es un contacto "radical" con lectores de la calle. "Muchas veces vivimos en burbujas endogámicas en las que te leen tus amigos que también son escritores o te reseñan periodistas, esto es una forma de salir de esa unanimidad", asevera De la Cruz, quien destaca que a pesar de que las medidas covid impidan que las reuniones se celebren en círculos como antes, los grupos no han perdido la horizontalidad. "No nos gusta el formato de clase magistral", concluye.

Los libros propuestos para este curso

Título. 'La gran ola'.

Autor. Albert Pijuan.

Editorial. Narrativa Sexto Piso, 2021.

Sinopsis. Un tsunami cambia drásticamente la vida de tres primos, hijos de los tres hermanos fundadores de un grupo turístico con hoteles por todo el mundo. Ganadora del Premio Nacional de la Crítica de narrativa en catalán, 'La gran ola' es una novela adictiva.

Título. 'Solo quedamos nosotros'.

Autor. Jaime Rodríguez Z.

Editorial. Galaxia Gutenberg, 2021.

Sinopsis. Cuando estalló la pandemia, el autor estaba preparando un curso sobre la representación de la figura masculina en la literatura. Pero contrajo el covid y cambiaron sus planes. Inició entonces una investigación sobre sí mismo.

Título. 'Tienes que mirar'.

Autor. Anna Starobinets.

Editorial. Impedimenta, 2021.

Sinopsis. En 2012, la escritora Anna Starobinets descubre, en una visita rutinaria al médico, que el hijo que espera no vivirá. Lo que comienza siendo la crónica de una decisión familiar, acaba convirtiéndose en una historia de terror.

Título. 'Los últimos románticos'.

Autor. Txani Rodríguez.

Editorial. Seix Barral, 2020.

Sinopsis. La vida de Irune transcurre entre su casa y la fábrica de papel en la que trabaja, en un pueblo industrial cerca de Bilbao. Cuando surge un conflicto en la fábrica, acaba viéndose involucrada. Entonces, su vida da un giro inesperado.

Título. 'Hamlet'.

Autor. William Shakespeare.

Editorial. Ediciones varias.

Sinopsis. La obra trata de los acontecimientos posteriores al asesinato del rey Hamlet, a manos de su hermano Claudio. El fantasma del rey pide a su hijo que se vengue. Discurre vívidamente alrededor de la locura y de la transformación del dolor en ira.

Título. 'Páradais'.

Autor. Fernanda Melchor.

Editorial. Random House, 2020.

Sinopsis. A través de dos adolescentes inadaptados, abarca dos de los grandes males que laceran México: la violencia hacia las mujeres y la desigualdad social. Una novela que explora los giros oscuros que el deseo y la ambición pueden tomar.

Título. 'Decapitados'.

Autor. Peio R. Riaño.

Editorial. Ediciones B, 2021.

Sinopsis. Aborda el debate sobre cómo queremos que sea la ciudad del siglo XXI, mientras el movimiento 'Black Lives Matter' protesta contra los símbolos racistas y en Latinoamérica miles de personas piden la desaparición de los conquistadores de bronce y piedra de sus calles.

Título. 'Poeta en Nueva York'.

Autor. Federico García Lorca.

Editorial. Ediciones varias.

Sinopsis. Considerada por la mayoría de críticos como la mejor obra del autor, llega a su punto culminante los procedimientos formales lorquianos, que sirven de base a una radical protesta social y a una indagación metafísica.

