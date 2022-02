El I Bilbao Blues Festival homenajeará a Bob Stroger

Si Donostia es la capital del jazz, Bilbao aspira a convertirse en la capital del blues. Con ese propósito nace la primera edición de Bilbao Blues Festival que se celebrará los días 29, 30 y 31 de julio en el Arenal aunque se extenderá a otros rincones de la ciudad a través de pasacalles y actuaciones de pequeño formato en acústico. El mítico cantante y bajista Bob Stroger recibirá un reconocimiento a su trayectoria y actuará junto a otras leyendas del blues como Kim Johnson, Mike Avery, Kenny Smith, Billy Flynn, Piano Willie y Joey Saye.

Según han anunciado desde el Ayuntamiento de Bilbao, la cita se impulsa con el objetivo de dinamizar la oferta cultural y consolidarse como uno de los encuentros más destacados del panorama musical mundial. El festival, que será al aire libre, contará con más de una veintena de conciertos y actividades, todas ellas gratuitas. Para el Alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, y el director del Festival, Carlos Malles, se trata de "una oportunidad excepcional para la ciudad con un nuevo formato que se une a la cadena de eventos".

El objetivo del I Bilbao Blues Festival es doble: permitir que el público aficionado al blues disfrute de artistas que no participan de forma habitual en giras europeas y descubrir este género, base de otros como el rock, pop, indie, soul€, a aquellas personas que aún no están familiarizadas con él. "Buscamos que la gente conozca este estilo musical. Un concierto de blues gusta a todo el mundo, aunque no seas consumidor habitual del género. No sólo por la música, sino por el ambiente que lo rodea", apunta Malles.