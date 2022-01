Eloy Moreno: "Yo estudio ciencias puras: física, química, matemáticas..."

Si va usted a comprar un libro de este autor castellonense verá que no lleva sinopsis. Él prefiere que el lector se encuentre ante una caja de sorpresas, que se introduzca en las tramas a través del desconocimiento de lo que cuenta la historia. Es un hombre que confía en que las letras que junta en cada título interesen lo suficiente como para dedicarse solo a escribir. Le gusta la tecnología y por ello escogió Ingeniería Informática como disciplina universitaria. Incluso sacó una oposición para programar en el Ayuntamiento de Castellón, pero el veneno de la escritura le pudo y decidió dejarlo todo para dedicarse a su verdadera pasión. Diez años después, continúa sin desmayo con una trayectoria brillante que le ha llevado a acercarse a la venta de un millón de ejemplares de sus obras, cifra que espera alcanzar en breve.

Diferente es un libro que no tiene nada que ver con lo que ha escrito anteriormente.

Es lo que pretendo. No me gusta nada repetirme, así que hacer historias distintas es lo que me mantiene vivo. Los lectores, o eso creo yo, aprecian que no les des más de lo mismo. Mantienes el estilo, pero tienes que contar algo distinto.

En los libros suele aparecer una sinopsis, se cuenta de qué van. Usted no lo hace. ¿Una maniobra de despiste?

Ja, ja, ja€ Más bien una maniobra de sorpresa. Quienes me conocen lo aceptan bien, saben que van a conocer muy poco del libro cuando empiecen por el primer capítulo.

Sorprendió a los lectores con su primera obra, El bolígrafo de gel verde.

Se publicó hace ya diez años y muchos me lo siguen recordando. Es un placer que esto ocurra. Vivimos en una sociedad que va olvidando rápido. Creo que fue un golpe de suerte.

¿Solo eso, un golpe de suerte?

Era mi primer libro, me lo autoedité y al principio lo fui promocionando por las calles porque no tenía editorial. Después se lanzó en toda España y empezó a funcionar muy bien. Esa aceptación por parte de los lectores fue como el empujón que necesitaba para hacerme escritor, que es a lo que me dedico ahora.

¿Y ha conseguido vivir con holgura?

Puedo hacerlo. No sé si con holgura o no, eso dependerá de quién lo juzgue y de las prioridades de cada uno. Yo puedo vivir de escribir. Tengo novelas y tres colecciones de cuentos.

Hay poquísimos escritores que vivan de los libros, solo los superventas. ¿Tanto vende?

Son muchos años de trabajo y posiblemente en los próximos meses celebraremos el millón de ejemplares, una cifra que muy poca gente alcanza en España. También es cierto que hago muchas actividades en colegios, hago encuentros con mis libros... Invisible y Tierra son dos de los títulos que están en las listas de los colegios para que los lean los escolares.

Vive de escribir, pero como estudios universitarios se fue por una carrera técnica, Ingeniería Informática.

Ja, ja, ja€ Es algo que sorprende a mucha gente. Yo estudio ciencias puras: física, química, matemáticas€ Soy de esos. Hice Ingeniería Informática en la universidad de Castellón y durante muchos años me dediqué a programar. He estado en empresas privadas y en el Ayuntamiento de Castellón trabajando como informático, pero siempre he sido de leer mucho, me gustan las historias y la literatura empezó a llamarme cada vez más. Escribir era un hobby y al final se ha convertido en mi profesión.

¿Por qué sorprende tanto que alguien con formación técnica se incline por la literatura?

Pues no lo sé, pero siempre ha sido así. No creo que sean dos líneas que tengan que estar reñidas. Hay mucha gente que se ha dedicado a la ingeniería o la ciencia y ha escrito historias maravillosas, pero parece que a día hoy sigue sorprendiendo.

¿Para qué le ha servido la informática después de cambiarla por las letras?

Mucha gente me lo pregunta. La forma de estructurar los libros, las tramas, el cambio de tiempos y la forma de ordenar mis historias, creo que está marcada por mis años de programador.

¿Por qué Diferente es una historia distinta a las anteriores?

Porque hay temas de los que normalmente no se suelen hablar. Los personajes de esta novela no son los que saldrían en una historia al uso. Tienen perfiles muy particulares. La niña protagonista es superdotada, pero también tiene una enfermedad. Ella es el centro de conexión con muchísimas personas. De lo que hablo en esta novela es de las conexiones invisibles que hay entre las personas.

¿Y cómo notamos esas conexiones invisibles?

Supongo que te habrá pasado alguna vez. Llegas a un lugar en el que no has estado y te encuentras con personas que no conoces, pero de repente sientes que unas te caen bien y otras no. ¿Por qué ocurre eso si no las conoces? A veces vas por la calle, ves a alguien y reconoces un gesto que a lo mejor te recuerda a tu hermano o a tu padre. Son conexiones que no sabes cómo explicar. Pues en este libro, la niña de la portada intenta explicar cómo se producen.

Aunque con temática diferente, ¿se acerca este libro a la historia de Invisible?

Desgraciadamente Invisible es una historia más real. Habla sobre todo del acoso escolar. Es una novela que empieza pareciendo como de ciencia ficción, pero según te adentras en ella te das cuenta de que es la realidad. El niño protagonista empieza hablando de monstruos, pero al final te das cuenta que esos monstruos son reales. Son las personas que hacen daño a este niño. En Diferente hay dos explicaciones, la racional o la que te quieras inventar. Hay dos finales diferentes y se puede elegir.

Pone títulos muy cortos en la mayoría de sus novelas: Invisible, Tierra, Diferente€ Como mucho, una frase con tres palabras. ¿Por qué es tan esquemático?

Es verdad. Parece más fácil esta forma de titular, pero no, a veces es más difícil. Exponer una idea en pocas palabras es más complicado que utilizar muchas. Explicar lo que quieres en tres palabras es complejo y difícil. Al principio hacía títulos muy largos, pero ahora todo es más esquemático, hago capítulos de dos o tres páginas. Son ideas directas y con un lenguaje sencillo. No hace falta tener al lado un diccionario para leer mis libros.

¿En qué franja de edad están sus lectores, adultos o jóvenes estudiantes?

Son todos. Nunca he querido distinguir. Si a partir de los doce años un niño o una niña sabe interpretar una trama, ya puede leer un libro mío. Son para todas las edades, porque como no hay tramas violentas ni sexuales, sirven para todas ellas.

Uno de sus títulos, quizá el más acertado en estos momentos, es Cuentos para entender el mundo. Vivimos en un mundo que no entendemos. ¿Asegura que lo entenderemos cuando leamos ese libro?

Ja, ja, ja€ No te lo puedo asegurar, pero tengo que decir que no son cuentos míos, sino que he hecho una recopilación. Son cuentos muy antiguos, y lo que he hecho también es adaptarlos al tiempo actual, los he convertido en contemporáneos. En apenas tres o cuatro páginas he resumido el cuento y he cogido la moraleja. No son los típicos de Disney, no son Los tres cerditos, pero son relatos que dejan tocados a quienes los leen.

¿Por qué decidió hacer esta adaptación?

Son los cuentos que me contaba mi abuelo cuando era pequeño y quería darles otra vida. Es un homenaje también para él.

Ha hecho tres volúmenes. ¿Va a haber más?

No, no, me quedo en tres, por el momento. Cada uno de ellos tiene como unos 35 cuentos. Hay muchos más, pero escogí los que recordaba.

¿Qué tiene previsto hacer durante este año?

Promocionar la segunda colección de libros infantiles, Cuentos para contar entre dos. Juntos es la primera parte y la nueva es Lo quiero todo. De momento, así empiezo el año y seguiré dándole vueltas a nuevos proyectos.

PERSONAL

Edad: 46 años (12 de enero de 1976).

Lugar de nacimiento: Castellón.

Formación: Es licenciado en Ingeniería Informática por la Universidad de Castellón.

Trayectoria: Trabajó como programador informático en el ámbito privado y también en el Ayuntamiento de Castellón, donde entró después de ganar unas oposiciones. La semilla de la literatura se impuso como una necesidad y hace más de diez años se autoeditó su primer libro, El bolígrafo de gel verde. Promocionándolo por las calles de Castellón consiguió vender más de 3.000 ejemplares, un éxito en este tipo de ediciones. Espasa puso la vista en este texto y lanzó una edición nueva en 2011. Él no cejó en su empeño y siguió escribiendo historias que han calado muy fuerte entre los lectores.

Obra: Ha escrito las novela El bolígrafo de gel verde (2011), Lo que encontré bajo el sofá (2013), El regalo (2015), Invisible (2018) Tierra (2020) y Diferente (2021), y libros infantiles como Cuentos para entender el mundo 1, 2 y 3 (2015, 2016 y 2018), y Cuentos para contar entre dos: Juntos y Lo quiero todo (2021).