Competencia inicia un expediente contra la SGAE por sus tarifas a radios y televisiones

Bilbao – La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha iniciado un expediente sancionador contra la SGAE al ver indicios de "prácticas restrictivas de la competencia" en su aplicación de tarifas a radios y televisiones, en el marco de la gestión de derechos de propiedad intelectual.

Según explicó ayer la CNMC en un comunicado, la práctica denunciada por sus competidores (la gestión de derechos de autor se liberalizó parcialmente en 2018) consistiría en "el diseño y aplicación de las tarifas por disponibilidad en los mercados de televisión y radio" (una especie de tarifa plana), así como en dar licencias a los usuarios de su repertorio "reputándolo como universal". En respuesta, la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) se mostró convencida de que sus tarifas y licencias, que se han modificado recientemente, "son conformes con la legislación de la competencia, y así lo demostrará en el expediente recién incoado".

La conducta de la SGAE tendría la finalidad y posible efecto de reforzar su posición monopolística e impedir tanto la competencia por otras entidades de gestión como la entrada y expansión de nuevos operadores en el mercado.

La investigación se ha iniciado tras las denuncias de las entidades Derechos de Autor de Medios Audiovisuales, Entidad de Gestión (DAMA) y Unison Rights, S.L.

No es la primera La incoación de este expediente no prejuzga el resultado final de la investigación, advierte la CNMC, que abre ahora un periodo máximo de 18 meses para la instrucción del expediente y para su resolución. No es la primera vez que la comisión que vela por la competencia en los mercados entra en colisión con la Sociedad General de Autores, y en mayo de 2019 el Tribunal Supremo confirmó la imposición de una multa de 3,1 millones de euros por aplicar condiciones abusivas a los promotores musicales.

44 millones de euros. El Ministerio de Cultura procedió ayer a consignar 44.006.587 euros para cancelar la responsabilidad patrimonial del Estado causada por el cambio legislativo que tuvo lugar en diciembre de 2011, en materia de compensación equitativa por copia privada.

869 dominios bloqueados. Asimismo, anunciaron que 172 dominios de Internet y 697 subdominios fueron bloqueados en 2021 para imposibilitar el acceso ilegal a millones de obras.