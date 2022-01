Muere la leyenda del rock Meat Loaf a los 74 años

El cantante y actor estadounidense Marvin Lee Aday, conocido como Meat Loaf, ha fallecido a los 74 años, según ha informado su familia a través de un comunicado.

El músico estadounidense falleció en su casa el 20 de enero, acompañado por su mujer Deborah.

"Sabemos cuánto significó para muchos de ustedes y realmente apreciamos todo el amor y el apoyo a medida que avanzamos en este momento de dolor por la pérdida de un artista tan inspirador y un hombre tan hermoso", reza el mensaje difundido también a través de las redes sociales del cantante.

Más de 100 millones de álbumes vendidos en todo el mundo

El vocalista lanzó discos tan emblemáticos como 'Bat Out of Hell', 'Bat Out of Hell II': 'Back into Hell' y 'Bat Out of Hell III: The Monster Is Loose'. Títulos con los que vendió más de 100 millones de discos en todo el mundo.

Meat Loaf desarrolló una carrera de seis décadas y como intérprete ha protagonizado más de 65 películas, entre las que destacan 'El club de la lucha', 'Focus', 'Rocky Horror Picture Show' y 'Wayne's World'.