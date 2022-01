Azkuna Zentroa programa más de 200 actividades y 5 muestras en 2022

Un retrato de Catalina de Erauso, conocida como la monja alférez, es el punto de partida para la exposición de producción propia, Una voz para Erauso, en la que Azkuna Zentroa pondrá en relación la construcción del relato histórico con las políticas queer y trans contemporáneas. Será uno de los platos fuertes de este año para el que se han organizado más de 200 actividades, cinco de ellas exposiciones, en una "programación renovada" con vistas a fidelizar nuevos públicos además de consolidar la asistencia. Desde el centro cultural contemporáneo, destacaron ayer miércoles que en 2021 más de dos millones de personas disfrutaron de sus servicios. Este año esperan seguir por esa senda, con un programa variado que abarca las artes escénicas, el cine, la literatura o el cómic, entre otros.





Juan Mari Aburto y Fernando Pérez, ayer miércoles. Foto: Oskar M. Bernal

En palabras de Juan Mari Aburto, alcalde de Bilbao, "en estos más de 11 años Azkuna Zentroa se ha consolidado como un espacio de referencia a nivel local en la vida social". En ese sentido, aseguró que aunque el pasado ha sido un año "muy complicado", los servicios, programas y festivales del centro aglutinaron a más de dos millones de personas. De hecho, Fernando Pérez, director de Azkuna Zentroa, matizó que algunos programas habían recuperado la asistencia previa a la pandemia. "El proyecto programa 2019-2023 ha pasado el ecuador en un momento complicado, pero eso no nos ha impedido continuar con la hoja de ruta que hace que Azkuna Zentroa sea una factoría de cultura contemporánea, viva, activa y diversa", apuntó.

Asimismo, señalaron que actualmente son más de 180 los artistas y creadores que conforman la comunidad del centro. Por otro lado, durante 2021, el centro ha continuado avanzando en la conexión de la cultura contemporánea y la sociedad mediante sus proyectos Lantegia. De esa forma, ha consolidado BAT espazioa, que ha acogido varios proyectos expositivos, y ha inaugurado Kubo Baltza, un escenario no convencional, pensado para el desarrollo de las artes en vivo, desde el teatro a la performance, pasando por la danza y las artes en movimiento. Además, subrayaron que, como novedad, el centro pondrá en marcha el próximo curso un máster de Teoría y Práctica en las Artes y la Cultura Contemporánea con la UPV/EHU.

Amplio programa



Retrato de Catalina de Erauso realizado por Juan van der Hamen.

La primera exposición que acogerá el centro, a partir de 11 de marzo, será Una voz para Erauso. Epílogo para un tiempo trans, con el colectivo artístico Cabello/Carceller (Helena Cabello y Ana Carceller) y comisariada por el filósofo Paul B. Preciado. Se trata de un proyecto que toma como punto de partida la vida y figura de Catalina de Erauso (Donostia, 1592), quien pese a su nacimiento como mujer, se vistió de hombre toda su vida, desde que estuvo en el convento al que sus padres la abocaron hasta que terminó como alférez en el ejército de España en el siglo XVII. Fernando Pérez aseveró que la muestra coincide con la pretensión del centro de ahondar en las reflexiones feministas.

Otra de las exposiciones clave será Somewhew From Here to heaven que, a partir del 27 de octubre, propondrá una constelación de cineastas de diferentes generaciones inspiradas por el universo del director Bruce Baillie, fallecido en 2020. Además, en Espazioa BAT, Sahatsa Jauregi presentará Aizkora, desarrollada dentro del marco del programa de apoyo a la creación Babestu. En ese espacio, Isidoro Valcárcel propondrá Arquitecturas Modernas y en Galería Mediateka, la investigadora María Ptqk presentará Ciencia Fricción. Vida entre especies compañeras.

En el campo de las nuevas formas escénicas, el 5 de febrero, Julián Pacomio presentará la performance Apocalipsis entre amigos o el día simplemente, mientras que en mayo, Societat Doctor Alonso, colectivo residente en Azkuna Zentro en 2021, presentará su último proyecto escénico, Hammamturgia. En el ámbito de la música experimental, el programa Hotsetan arranca el 27 de enero, con Ainara LeGardon y Marja Ahti, dos de las artistas sonoras más punteras del panorama vasco. Además, artistas como Wade Matthews, Paloma Carrasco Oscar Martín o Judy y JZ Zazie participarán en dicho programa.

En cuanto a las artes audiovisuales, el programa de Zinemateka se inicia en 2022 con un ciclo monográfico dedicado a Icíar Bollaín, al que seguirán una selección de películas de cineastas como Chloé Zhao o Julia Ducournau. En el ámbito de las letras destaca el festival Gutun Zuria, que esta año se celebrará del 29 de marzo al 2 de abril, para tratar el mundo de la traducción, no solo literaria, sino como puente entre disciplinas artísticas. Asimismo, la Residencia Internacional del Cómic contempla que Marine des Mazery (Angoulême), Jimmy Beaulieu (Quebec) e Higinia Garay (Azkuna Zentroa) puedan beneficiarse de una residencia cruzada.

Por otro lado, el programa Babestu, de apoyo a la creación, contará con nuevos proyectos de la mano de artistas como M Benito Píriz, Tunipanea, Ander Pérez, Macarena Recuerda Sheperd, Balca Ortiga o Victoria Ascaso. Asimismo, durante 2022 continuarán desarrollando sus proyectos como investigadores asociados Isabel de Naverán, Aimar Arriola y Laida Lertxundi, y Oscar Gómez Mata, Ion Munduate, Miquel Garcia y Elena Aitzkoa. La cooperativa de artistas Tractora Koop. y Urban Bat trabajan en 2022 en el marco del Programa de Colectivos Residentes.