'Alice Neel', mejor exposición de 2021 para la revista 'ArtsLife'

La revista italiana ArtsLife ha elegido la exposición Alice Neel: las personas primero del Museo Guggenheim Bilbao como la mejor exposición del año 2021, reconocimiento que se suma a los anteriores de las dos "prestigiosas" revistas del mundo del arte Apollo y Vulture, según han informado desde el centro de arte moderno bilbaíno.

Tras su paso por el Metropolitan Museum of Art de Nueva York, la exposición, que se puede visitar en Bilbao hasta el 6 de febrero de 2022, gracias al patrocinio de Iberdrola, finalizará su recorrido en The Fine Arts Museums of San Francisco a partir de marzo de 2022.

Alice Neel: las personas primero es la primera retrospectiva dedicada en España a esta artista estadounidense. Abarca toda la trayectoria artística de Alice Neel a través de casi un centenar de pinturas, dibujos y acuarelas, incluyendo sus retratos más impactantes, celebrados hoy en día por su perspectiva psicológica .

Neel, alejada de los círculos artísticos y que vivía en el Harlem hispano de Nueva York, retrató a personas de la calle, sus convecinos, "con simpleza, pero de una fuerza increíble", según explica la comisaria del Guggenheim Lucía Agirre. Desfilan en esta galería de retratos su familia, sus amantes, sus hijos (de tres padres diferentes, solo se casó con el primero), sus amigos, niños y muchos vecinos de la Gran Manzana.

"Pinté al neurótico, al loco y al miserable; también a los demás", decía la pintora estadounidense. Su abanico de personajes refleja la diversidad racial, étnica, política, profesional y de género de Nueva York. Entre sus modelos muchos son desconocidos, pero también retrató a miembros de su familia, artistas, activistas, líderes de los derechos civiles y celebridades que entraron en su órbita en diferentes momentos de su vida.

Todas sus obras cuentan una historia. Feminista, comunista gran defensora de la justicia social, del humanismo y de la dignidad de las personas, vivió en Nueva York los turbulentos acontecimientos de la primera mitad del siglo XX, entre ellos la Gran Depresión, las sucesivas guerras, el ascenso del comunismo y los movimientos feminista y de los derechos civiles, eventos históricos que se reflejan en su obra de las más diversas maneras. La exposición se puede ver en el Guggenheim hasta el 6 de febrero de 2022.