José Luis Perales, la estrella discreta, se despide de los escenarios en Bilbao

Aunque en 2022 realizará una gira por Latinoamérica, José Luis Perales dirá adiós a su carrera como intérprete en los escenarios estatales de la misma forma que ha vivido su éxito: de forma discreta y sencilla, sin grandes alharacas ni campañas publicitarias. Además, el autor de himnos como ¿Y cómo es él? y Un velero llamado libertad lo hará en Bilbao, en Euskalduna Jauregia, donde actuará hoy lunes y repetirá este miércoles. Para el segundo concierto todavía hay entradas disponibles desde 30 euros.

Perales, nacido hace 76 años en la localidad conquense de Castejón, es, quizás, el autor más prolífico de la música en castellano, ya que a su conocida aunque siempre discreta exitosa carrera como intérprete ha prestado canciones durante décadas a compañeros de profesión como Lola Flores, Rocío Jurado, El Puma, Raphael, Paloma San Basilio, Enrique y Ana, Massiel, Juan Bau, Fórmula V, Marián Conde...

"Desde niño aprendí a amar la música, abrazando mi primer instrumento musical: el laúd con el que formé parte de la rondalla de mi pueblo. Dicen mis amigos de entonces que en la clase de solfeo fui un alumno aventajado. Creo que llevaban razón. Todavía hoy conservo en la memoria la melodía de alguna de aquellas lecciones", recuerda Perales, tercero de cuatro hermanos, que abandonó Castejón para estudiar en la Universidad Laboral de Sevilla. "Estudié electrónica y nunca tuve vocación de ingeniero, y un día, por culpa de la música, interrumpí los estudios", apostilla.

Tras formar un grupo musical llamado The Lunic Boys con guitarras fabricadas por ellos mismos, algún premio adolescente y su traslado a Madrid, Perales vendió Niebla, canción "escrita en mi cuarto de estudiante de Sevilla, a los 16 años", y fue el principio de una "posterior y larga trayectoria como autor", indica. Espoleado por el deseo de que alguna de las grandes voces del momento, como "la de Nino Bravo", cantara sus canciones, al músico le propusieron componer para autores consagrados, ya que, según los dueños de la discográfica, "no tienes una gran voz y físicamente no eres un galán de cine".

Llegaron éxitos para Hispavox como Te conocí, del dúo Hierbabuena, y Palabras promesas, en la voz de Jeannette, que también cantó Por qué te vas, incluida en la película Cría cuervos, de Carlos Saura. Y a instancias del apoyo prestado por el productor Rafael Trabuchelli escribió para autores de éxito como Raphael, Massiel, Enrique y Ana... Su genio acabó trasladándose a la interpretación tras lograr un n.º 1 con Celos de mi guitarra.

Gira final



Y casi medio siglo después, a Perales le llega el momento del adiós como intérprete, que no como compositor. El autor del verso "¿a qué dedica el tiempo libre?" ya ha confirmado que seguirá componiendo canciones, pero desea alejarse de las grandes giras y dedicarse más a su huerto y a su familia, especialmente a sus nietos. Y mientras logra esa añorada libertad, se ha embarcado en una gira estatal de despedida llega con dos fechas a Bilbao.

Paralizada en su día por el confinamiento y la etapa más cruenta de la pandemia, Perales, que también escribe novelas como Al otro lado del mundo, ha modificado el nombre de su gira, inicialmente denominada Baladas para una despedida, por el de Baladas para una bienvenida como deseo de reencuentro con sus seguidores tras estos tiempos repletos de muerte, tristeza e incertidumbre. Premio Odeón de Honor en 2020, paseará por última vez sus canciones por Latinoamérica en 2022, donde le sorprendió el estallido de la pandemia sobre los escenarios. Perales no se jubila, pero sí se baja en los escenarios, empezando por Bilbao.