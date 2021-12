La emotiva despedida de la 'familia MasterChef' a Verónica Forqué

Pese a no ganar, Verónica Forqué brilló con luz propia en la pasada edición de 'MasterChef Celebrity'. La actriz dejó una huella imborrable en el 'reality', convirtiéndose en una de las grandes protagonistas de esta edición por su carácter histriónico, sus nervios exagerados y su particular espíritu 'zen', con el que logró cautivar a la audiencia, a los miembros del jurado y a sus compañeros.



Su 'intensidad', no obstante, le pasaron factura y Forqué decidió abandonar el pasado 22 de noviembre 'MasterChef Celebrity' -aunque el espacio se había grabado en verano-, cuando se enfrentaba a las semifinales y era una de las candidatas para pasar a la gran final. "Estoy regular. Necesito descansar. En la última prueba del cocinado de equipos me agobié. Yo no soy de tirar la toalla pero esta vez hay que ser humilde y decir no puedo más. Me quito el delantal pero por un rato, en la final volveré a aplaudir en la grada. No puedo más", contaba la actriz casi entre lágrimas para justificar su decisión de abandonar el programa ante el cuadro de estrés y agotamiento que venía sufriendo. Pese a ello, la actriz asistió a la final y explicó que estaba mejor y ya casi totalmente recuperada.



Por este motivo causó un enorme shock la noticia de la muerte de la actriz este pasado lunes y el hecho de que como principal hipótesis del fallecimiento se baraje el suicidio. Numerosas personalidades y compañeros del mundo del cine, la televisión, el teatro y la cultura en general han expresado en las últimas horas su consternación y tristeza por la muerte de una actriz que todos destacan que brillaba por sus aptitudes interpretativas, pero también por su "dulzura" y su "compañerismo".



Como no podía ser de de otra forma las reacciones han llegado también desde 'MasterChef'. Shine Iberia, la productora del concurso (junto con RTVE), ha reaccionado con un mensaje en redes sociales: "Desde Shine Iberia y en nombre de toda la familia MasterChef lamentamos enormemente la pérdida de una extraordinaria profesional y una persona maravillosa, Verónica Forqué. Enviamos un fuerte abrazo y todo el cariño del mundo a su familia. Descanse en paz".





También loshan tenido palabras de cariño para la actriz.fue una ola de felicidad para la intérprete de "¿Qué he hecho yo para merecer esto?", según confesaba a Efe en una entrevista grupal hecha en Gasteiz en septiembre, donde se presentó el programa en el marco del FesTVal de televisión.De hecho, fue la propia Forqué la que se empeñó en participar este año. "Me habían llamado hace un par de años y no me atreví. Este año tuve una intuición y la seguí y muy feliz de haberla seguido", contaba. En aquel evento los jueces () prometían una edición llena de risas y de personajes sorprendentes, en la que Forqué destacó por encima de todos.Sin embargo, muchos fueron los telespectadores que, a través de redes sociales, cada semana criticaban o se mofaban de la actitud de la artista, que achacaban a. En el encuentro con Efe, Forqué reconocía que había perdido los papeles en ocasiones, siempre motivada por el estrés y la presión del concurso culinario más exitoso de la televisión.. Ha sido tan divertido... Allí todos éramos igual de desgraciados. Allí no te llevan la maleta, te la llevas tú. Es un programa donde la humildad está presente todo el tiempo, o eres humilde o fatal", contaba la actriz a los medios en Vitoria.Así, "cuando los jueces te dicen '¿Lo que tú has hecho quieres que lo probemos?' Y, claro, tú pierdes los papeles, pierdes tu lugar en el mundo. Te conviertes en una desgraciada con un mantel todo pringado, es muy humillante", aseguraba la actriz entre risas.Pese a los roces con sus compañeros,. Unos mensajes de cariño que se han multiplicado tras conocerse el fallecimiento de Verónica Forqué.