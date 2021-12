"Necesito descansar. No puedo más", sus últimas palabras en 'MasterChef '

La última vez que vimos a Verónica Forqué fue en 'MasterChef Celebrity', concurso que decidió abandonar el pasado 22 de noviembre cuando se enfrentaba a las semifinales. "Estoy regular. Necesito descansar. En la última prueba del cocinado de equipos me agobié. Yo no soy de tirar la toalla pero esta vez hay que ser humilde y decir no puedo más. Me quito el delantal pero por un rato, en la final volveré a aplaudir en la grada. No puedo más", contaba la actriz casi entre lágrimas.

Forqué, de 66 años, fue hallada muerta este lunes en su domicilio de Madrid. La Policía Nacional encontró su cuerpo y todo apunta a que se quitó la vida.

Hasta el domicilio se desplazaron sanitarios del Summa 112 que solo pudieron confirmar el fallecimiento de la intérprete, ya que no había ninguna posibilidad de reanimación.