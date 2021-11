'Mi piojo y yo': un picor muy divertido

"Todos hemos tenido, ¿verdad?". Sí, aunque no como el co-protagonista de esta historia, que es un personaje bastante especial. Mi piojo y yo (Triqueta Verde) llega con el final de año a las manos de los lectores, una obra que nace del encuentro entre la ilustradora Malota (Mar Hernández) y el escritor Txabi Arnal. Hace cinco años que comenzó un camino que ahora cristaliza, y lo hace con ediciones tanto en castellano como en euskera y gallego.

Es ya conocida esa máxima de Arnal de que, dentro de lo que se viene a llamar la literatura infantil y juvenil, "lo manifiestamente didáctico es manifiestamente aburrido". En este sentido, "si realmente lo que queremos conseguir es afición lectora, a las niñas y los niños les tenemos que ofrecer libros que les dejen con ganas de más. Y el humor para esto es una receta infalible", una senda clara que camina con paso firme esta nueva propuesta en la que el otro co-protagonista es un pequeño que "tiene una forma de narrar muy desenfadada, fresca, presentando situaciones cargadas de humor". Al fin y al cabo, el piojo que se ha encontrando sin quererlo entre unas pelucas guardadas en un baúl de quien fuera una actriz de teatro se ha convertido "en su nuevo mejor amigo", al que quiere hacer famoso e importante.

Hasta ahí. No se puede contar más. Tal vez solo decir que el final queda muy abierto. "Es una obra muy divertida", más allá de que se puedan realizar diferentes lecturas para quien quiera ir más allá. Por ejemplo, tal vez puedan plantearse cuestiones sobre el cuidado de lo más pequeño, sobre la necesidad de prestar atención a aquello que se suele minusvalorar, sobre la naturaleza y los animales, o sobre aquello que, para bien o para mal, puede picarle a uno, por citar algunas cuestiones. Eso, de todas formas, queda en manos de quienes se asomen a las páginas de un álbum ilustrado que se presenta en una edición muy cuidada e interesante.

INCURSIÓN EN EL MUNDO INFANTIL

Se pone así el broche a un proyecto que empezó a gestarse hace algo más de cinco años. "Malota es una ilustradora muy conocida, y todavía más en el extranjero. Tiene una trayectoria que habla por sí misma. Pero en un momento dado decidió que quería hacer una incursión en el mundo del álbum infantil". Su intención era encontrar un texto a partir del cual llevar a cabo un proyecto conjunto, y en esa búsqueda, un amigo común le habló de Arnal. "Leyó cosas que yo ya había publicado, le gustaron y me contactó". Dicho y hecho, solo que no todo fue tan fácil. "Teníamos un texto y unas demostraciones de ilustración; así que empezamos el periplo por editoriales, pero aunque salieron varias propuestas, no nos terminaron de convencer". Eso hasta que en plena pandemia, en verano de 2020, aparecieron Víctor Mascato y su editorial ubicada en Vigo. "La sintonía con él ha sido excelente. Nos entendimos muy bien desde el principio sobre qué queríamos hacer y cómo llevarlo a cabo".

Fue el último empujón para concretar un trabajo realizado a cuatro manos con una "Malota que es muy buena". En este sentido, Arnal apunta que "el trabajo con ella ha sido muy, muy fácil. De la misma manera que yo me enamoré muy rápido de sus ilustraciones, creo que ella se enamoró desde el principio de la historia que le planteé. Y eso ha hecho que todo fuera muy sencillo", en una labor en la que no han hecho falta indicaciones de una parte a la otra y viceversa. Bueno, casi ninguna, porque la ilustradora no se resistió a una petición del escritor, una que tiene forma de portada de disco. Solo dos pistas: The Rolling Stones y 1969.

A la espera de poder realizar alguna presentación al uso, Arnal sí hablara con el público de este nuevo libro el próximo 18 de diciembre en una cita especial de cuentacuentos que se llevará a cabo en el centro cívico Hegoalde. Eso sí, para entonces también estará disponible la última publicación del autor y profesor de la Facultad de Educación y Deporte de la UPV, una "pequeña novela infantil" llevada a cabo junto a Edu Zelaieta.