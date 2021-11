Nueva York sitúa a Urkiola en el mapa con una novela de Robert Egby

El Parque Natural de Urkiola es actualidad en la prensa neoyorquina en estos días. La razón, un libro titulado The Urkiola Boy: An Adventure in Basque Time que cuenta con una versión castellana como El chico de Urkiola: las aventuras de un gudari vasco. El autor es el británico Robert Egby que reside en Pemberton (Estados Unidos), un enamorado de la crestería caliza de Durangaldea y que la ha visitado en diferentes ocasiones en los últimos años.

El libro citado acaba de ganar un importante premio editorial, el New York City Big Book Award. La novela memorialista que tiene como protagonista a un joven vasco que tiene como objetivo matar al dictador Franco ha sido distinguida en la categoría teen, es decir, de lectura juvenil. "Me siento profundamente honrado con este reconocimiento", enfatiza Robert, quien ha aprendido castellano en los últimos años. En la actualidad suma 89 años, 15 libros editados entre ensayo y ficción y siete premios. "Este es mi primero en novela", detalla.

Egby agradece el galardón de forma particular este año, en el que la organización de los New York City Big Book Awards ha recibido libros publicados en lengua inglesa desde todas las partes del mundo. "Han participado excelentes periodistas, autores muy reconocidos, así como otros independientes que se presentaban por primera vez". La lista de lugares de finalistas es interminable y a Robert le enorgullece de algún modo. "Hay participantes de Bangalore, Edmonton, Londres, Los Ángeles, Melbourne, Nueva York, Seattle, Singapur, Vancouver. A los ganadores se nos reconoce ya en Australia, Camboya, Canadá, Inglaterra, Alemania, Líbano, Queensland o Estados Unidos", subraya.

El escritor enamorado de "Urkiola, Durango, Elgeta, Donostia o Ainhoa" –cita– es miembro de IBPA, la Asociación de Editores de Libros Independientes. Él mismo relata la trama de esta interesante novela que hemos leído con interés en DEIA. La historia está ambientada en la turbulenta década de los años 30 del siglo pasado y cuenta las aventuras de un adolescente vasco que hallan con vida en una playa inglesa y con un cinturón con una hebilla de una esvástica nazi.

"La inteligencia británica descubre algunos de los dones inusuales de Mikel: un brillante tirador de onda. Lo entrenan para regresar a España con el objeto de asesinar al dictador Franco durante la brutal Guerra Civil", da unos primeros trazos. En las páginas, el protagonista que ha sufrido amnesia va recordando días de su pasado reciente. Entre ellas, que estaba en la calle de Kurutziaga el día del bombardeo fascista contra Durango de 1937.

De hecho, Egby cuenta con dos novelas que localiza en ese ataque aéreo planificado contra el pueblo vizcaino aquel 31 de marzo. "Yo buscaba un episodio en la Guerra Civil española y ya había novelas del bombardeo de Gernika. Y Durango me llamó la atención y además me parece más pintoresco que Gernika. Urkiola, en Abadiño, es mágico para mí, ancestral", valoriza.

Como decíamos, Mikel tenía el encargo de ser quien asesinara a Franco, pero su mente iba más allá. "Tiene un bagaje especial, heredado de tiempos históricos. Por ejemplo, habla cuneiforme, la antigua lengua de los sumerios, es experto en la honda bíblica, también es sanador y conoce las enseñanzas espirituales de los antiguos". Es decir, la novela memorialista se cruza con el más allá de algún modo. De ahí, quizás, le hayan dado el premio en la categoría de literatura juvenil.

Con este premio, el libro puede tener una segunda vida en ventas. De hecho, puede comprarse por Amazon y también en su edición en castellano bajo el título El chico de Urkiola: Las aventuras de un gudari vasco, que cuenta con nueva portada, imponente fotografía desde Saibigain que se tomó tan solo dos días antes del confinamiento estricto gracias al vestuario de Euskal Prospekzio Taldea y con fotografía de Sergio Quero. "Esta es la primera vez que una de mis obras de ficción logra un éxito", pondera, lo que "me emociona bastante". Egby, natural de Windsor, asegura llevar a Euskadi "en el corazón".