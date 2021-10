Joyce DiDonato Arriaga Antzokira heltzen da Schuberten Winterreise obrarekin

Datorren astelehenean Joyce DiDonato abeslari estatubatuarra Arriaga Antzokira helduko da Franz Schuberten Winterreise (Neguko bidaia) obra interpretatzeko. Zehazki, kontzertua 19:00etan hasiko da eta han Craig Terry pianistak ere parte hartuko du mezzosopranorekin batera. Adituek jakinarazi duenez, Joyce DiDonato gaur egungo abeslari onenetako bat da ahots pribilegiatuarekin.

Schuberten ziklo horretako abesti ederrek alienazioari eta bakardadeari buruzko istorioak kontatzen dituzte eta neguko paisaia izoztuan zehar egindako bidaia marrazten dute. Liszten arabera, «inspirazio lirikoak maila gorenean dramatizatzen» zituen Schubertek, eta dohain hori bizi-bizi antzematen da interpretazio liluragarri honetan.

DiDonatok bestelako argitasun bat ematen dio abesti-ziklo maitagarri horri, istorioa emakume baten eta galdutako maitasunaren ikuspegitik kontatzen baitu. Town Topics agerkariko Nancy Plumek dioenez: «Schubertek aukeratutako Wilhelm Müller-en poesiak ez du azaltzen zer gertatu zen narratzailea bidaia bihurria egitera bidali zuen emakumearekin; baina, DiDonato emakume horren haragian sartzen da, narratzailearen egunerokoa irakurtzen du eta berezko etsipenari erantzuten dio». Aipagarriak dira, halaber, kantariari buruzko kritikak: «Haren kantuan zirrara sakona nabarmendu zen, han-hemenka silaba bat atzeratu edo ahotsa pizten zuela. Sentimenduak eta kontrasteak sortu zituen». Horixe argitaratu zuen New York Classical Review egunkariak DiDonatoren interpretazioari buruz. Arriaga antzokira egingo duen bisita denboraldiko hitzordu liriko handienetako bat izango da. Kontzertua 19.00etan hasiko da astelehena izan arren, jaieguna izateagatik.

Nazioartean ospetsua den abeslaria Joyce DiDonatok hainbat Grammy sari eta 2018ko Olivier saria irabazi zituen, operan egindako lorpen bikainengatik, eta The New Yorkerren arabera "baliteke bere belaunaldiko emakumezko abeslari indartsuena" izatea.

Joyce DiDonatok 2021/22 denboraldi zirraragarria du aurretik, besteak beste, My Favorite Things barrokoan inspiratutako programaren Europako birarekin, Il Pomo d'Oro-rekin, eta Craig Terryrekin batera egiten ari den Winterreiseren errezitaldi programarekin. Azken hori, Arriaga Antzokira eramateaz gain, San Petersburgo, Luxenburgo edo Londresko kultur tenplu ospetsuetara ere eramango du. Gainera, Joyce Royal Opera House Covent Gardenera itzuliko da, Irenerena eginez Handelen Theodora-n.

DiDonatok operan egin dituen azken paperak honako hauek dira: Agrippina Met eta Royal Opera House-n, Didon Les Troyens Wiener Staatsoper-en, Sesto, Cendrillon eta Adalgisa Norma Met-en, Agrippina Il Pomo d 'Oro-rekin kontzertuan, Semiramide Bayerische Staatsoper-en eta Royal Opera House-n, eta Charlotte Royal Opera-n. Joyceren Amelia diskografiak Les Troyens - 2018 International Opera Awards Best

Recording (Complete Opera), BBC Music Magazine Opera Award, Gramophone Recording of the Year - Eta Handel's Agrippina - Gramophone Opera Recording eta Limelight Opera Recording of the Year 2020 biltzen ditu. Beste album batzuetan daude, besteak beste, Winterreise Yannick Nézet-Séguin-ekin, Songplay, In War & Peace (2017ko gramofono errezitaldi onenaren saria), Stella di Napoli, Diva Divo Grammy sariaren irabazlea eta Drama Queens.

Aintzatespenez beteriko ibilbide artistiko ikusgarriaren bermearekin iritsiko da Joyce DiDonato Arriaga Antzokira, musika onaren zaleentzat ezinbestekoa den emanaldia eskaintzeko.