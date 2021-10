Agustín Boffi: "Lleva más de un año preparar una gira internacional como la de Rosalía"

Bime Pro ha arrancado este miércoles con un taller en el que Agustín Boffi, el Tour Manager de Rosalía y Nathy Peluso, ha explicado todos los detalles que contribuyen a organizar con éxito una gira internacional. En el caso de la cantante de Malamente, puede llegar a contar con un equipo de "más de un centenar" de trabajadores de diferentes áreas, incluidas las novedosas de maquillaje y peluquería. "Llevo más de un año preparando su gira de 2022", indicó el argentino.

Diseñando una gira internacional fue el título del taller ofrecido por Boffi, un profesional freelance que cuenta con 15 años de experiencia en producción con promotores, salas, artistas y grupos musicales como Amaral, Bisbal, Rosalía y con su compatriota Nathy Peluso recientemente. "Tengo experiencia en ambos lados, con el promotor y el artista. Hay que aclarar que en este país se carecía de posibilidades de formación en este tipo de oficios y que se ha ido aprendiendo sobre la marcha", indicó.

Una de las premisas vitales para que la gira llegue a buen puerto es "planificarla con tiempo", según Boffi. De hecho, explicó que en la que emprenderá Rosalía en 2022, lleva ya trabajando "más de un año". Está previsto que el año próximo "salga todo el mundo a tocar" tras el parón provocado por la pandemia, por lo que se debe trabajar con tiempo suficiente con los proveedores y participantes en la amplia familia que facilita el trabajo de los artistas. De los materiales e infraestructuras a los agentes personales.

En el caso de la última gira de Rosalía, cuyo presupuesto Boffi no ha comunicado a DEIA porque dijo que es "material confidencial", movió a un equipo fijo de "unas treinta personas, que se ampliarán a alrededor de 40" en la del año 2022. Con los proveedores de sonido el equipo se amplía hasta 60, sin contar el personal de las ciudades donde toca (taquilleras, montaje, runners), que disparan el número a "entre el centenar y 150 personas". En el caso de Peluso, ha indicado Boffi, son "algo más de 20 en gira", que se quedan en nada frente a las "entre 300 y 500" de U2.



Dinero

Contar con un presupuesto adecuado y fiel desde "el inicio del trabajo" de la gira resulta imprescindible para Boffi. "Suelo ser conservador con las cifras, para no pillarme los dedos y tener un paracaídas. Por ello, incluyo siempre un apartado de imprevistos, que siempre los hay, y lo cierro después de cada concierto", indicó durante el taller. El tour manager argentino explicó que "casi el 40% del caché del artista" desaparece al firmar la gira, antes de cualquier pago, porcentaje que se destina a mánagers, abogados y discográfica, y que sumados los impuestos, de hasta el 25% en Estados Unidos, al final le queda "un 40% a la producción y al artista".

"En el caso de Rosalía, la primera gira, la de El mal querer, fue una inversión más que un negocio. La intención era mostrarse al mundo", según Boffi. "Al principio, como le pasó también a Bisbal y Nathy Peluso, se busca despegar y suelen ser giras complicadas. Y respecto a las segundas, como sucederá con Rosalía en 2022, se trata de medir las expectativas de los artistas y acercarlas a la realidad", ha apostillado.

Respecto a las premisas principales que deben regir toda gira internacional que se precie, hay que definir qué tipo de tour se va a realizar, si será en salas, teatros, estadios o festivales, o una mezcla de varios espacios; establecer la ruta y calendario de los conciertos, con fechas y lugares concretos, lo que resulta "fundamental para obtener un buen rendimiento económico" en la planificación de viajes y alojamientos; el diseño compartido con del tour manager con los responsables de arte y escenografía, de iluminación y sonido a vídeo, diseñadores, escenógrafos, entre otros trabajadores, y ofrecer una buena presentación al artista.



J. Balvin

Por la tarde fue el turno de Fabio Acosta, el manejador del éxito, los hitos y la marca de J. Balvin, autor de éxitos internacionales como Mi gente, Tranquila, Qué más pues? o Azul. En conversación con con una de las voces más reconocidas de la radio pop de Colombia, Alejandro Marín, creador del podcast de entrevistas sobre figuras, industria y tendencias de la música más escuchado y visto en el país, Acosta ha asegurado que "lo más importante sigue siendo la música, la materia prima". Una vez se cuenta con un artista con capacidad y canciones, se debe entender que, en el caso del músico novel, hay que vivir un proceso. "El éxito no debe ser inmediato, como pretende la industria últimamente. Es el público el que hace grande a un artista, nosotros solo somos la herramienta que les pone en contacto", ha indicado.

Tras explicar que la industria actual "solo crea momentos, no carreras longevas", Acosta ha recordado que empezó a trabajar con Balvin en mayo de 2014. "Me dijo que quería ser número uno en Bilboard, y hoy ha logrado ya 31. Él quería romper el mundo haciendo música en español; y lo logramos", se ha felicitado. Eso sí, Acosta recordó que "no fue fácil" trasladar a Estados Unidos (y al resto del orbe) el éxito que Balvin ya tenía en Colombia, donde contaba ya un estatus de nº 1 gracias a canciones como Ella me cautivó.

Acosta, que ha trabajado tanto en el mundo del rock y el metal como en el del reggetón, ha destacado la importancia de contar con "un plan y una estrategia" a la hora de "vender" a un músico. "Se trata de entender cómo funciona cada formato y estilo. Hoy en día, las plataformas de música en streaming son las viejas tiendas de antes. Hay más facilidad para poner en ellas el producto y todos los músicos tienen acceso a ellas, pero la credibilidad de viejos medios escritos como la Rolling Stone o el Bilboard supera a la de los medios digitales", ha concluido el mánager colombiano.