Ostegunean hasiko da BAD jaialdiaren 23. edizioa

Ostegun honetan, urriak 14, arratsaldeko 19:30ean, martxan jarriko da BAD – Bilboko Antzerki eta Dantza Garaikidearen Jaialdia. Honako hau Bilboko Udalak antolatutako jaialdiaren hogeita hirugarren edizioa izango da. Egitaraua zabalduko duen emanaldia Kabia Teatro eta Teatro de L´Enjoliten "El alimento de las moscas" lana izango da, La Fundiciónen egingo dena.

Antzerki-proposamen honek patu baten urteak erakusten ditu: telebistako asepsiaren ondoren elkar ikusten duten kondenatu batenak, kazetarien hodeien artean, poliziek eskoltatua, eskuburdinak jarrita eta jantzi batekin burua ezkutatuz, iheskor, epaitegitik eta kazetaritzaren gaurkotasunetik ateratzen duen autoan sartzearekin batera.

BAD jaialdiaren edizio berri honetan 20 konpainiak hartuko dute parte, horietatik 10 euskaldunak: Kabia Teatro, Nerea Martínez, Altraste Danza, Lokke / Olatz de Andrés, Horman Poster Kolektiboa, Jon Ander Urresti, Isaak Erdoiza & Nazario Díaz, Colectivo V.A.L.A, Koldo Arostegui eta Cielo Raso).

Izan ere, jaialdiak apustu sendoa egiten du tokiko talentua ospatzearen eta babestearen alde, eta berrogei euskal artista inguruk parte hartzen dute bertan. Artista horiek, estatuko hogeita hamar artistarekin eta nazioarteko hamar artistarekin batera, hiria artezale guztien gozamenerako proposamenez beteko dute.

BAD Cielo Raso konpainiaren "Piedra" lanarekin (Harrobia, 20:00) agurtuko da igandean, hilak 24, hiriko gune kultural hauek abangoardiako proposamenez bete ondoren: Campos Antzokia eta Cúpula aretoa, La Fundición, Bilborock aretoa eta Harrobia.



ESTRENALDIAK

ERABATEKO ESTRENALDIAK

BAD sei erabateko estreinaldi programatu ditu:



"Abrazo", Nerea Martínez (urriak 15, Harrobia aretoan); "Hacer tiempo", Lokke / Olatz de Andrés (urriak 17, IED Kunsthal Bibao diseinu-eskola); "Oturia: íntima peregrinario", Miguel Ángel Berna (urriak 20, Campos Antzokiko Cúpula aretoa); "Fuego verde", Isaak Erdoiza y Nazario Díaz (urriak 22, La Fundición); "You are welcome!", del Colectivo V.A.L.A (urriak 23 eta 24, Bilborock); eta "El ritmo que nos precede", Koldo Arostegui (urriak 23, Campos Antzokiko Cúpula aretoa).

ESTRENALDIAK EUSKADIN

BAD zazpi estreinaldiak Euskadin programatu ditu:



"Brilliant corners", Orquestina de Pigmeos & Silvia Zayas Pablo Volterekin lankidetzan (urriak 15, 16 eta 17, Bilborock); "Gizaki", Lali Ayguadé Company (urriak 15. La Fundición); "Massa diva per a un moviment assembleari", Juana Dolores (urriak 16, Campos Antzokiko Cúpula aretoa); "El Ardor", Alberto Cortés (urriak 19, Harrobia); "Antes de que llegue la bestia", Compañía Ensalle (urriak 21, Harrobia); "I don't worry me", ATRESBANDES eta Bertrand Lesca y Nasi Voutsas (urriak 22, Harrobia); eta "Pienso casa, digo silla", Los Detectives (urriak 23, Harrobia).

ESTRENALDIA ESTATUAN

"My name is Britney Spears", [Lodudo] Producción (urriak 20, Campos Antzokia).



BAD: PROPOSAMEN ESZENIKOETATIK HARATAGO

Sektoreko profesionalentzako prestakuntza eta proposamenak ere BAD 2021en parte dira. Hala, urriaren 16an, larunbata, Dantzaren, arte dramatikoaren, hezkuntzaren eta ikerketaren 3. topaketa izango da (EIDADEIk emango du). Online izango da. Informazio gehiago eta izen-ematea esteka honetan.

Gainera, BADek bi tailer antolatu ditu, Lali Ayguadé eta Akira Yoshida, eta LaRutan emango diztuztenak, Lehena urriaren 16an izango da, 11:00etatik 14:00etara, La Fundición aretoan, eta, lan-oinarri komun batetik, Lali Ayguadé eta Akira Yoshida koreografo eta dantzariek mugimendua bilatzeko, sortzeko eta interpretatzeko tresnak partekatuko dituzte parte-hartzaileekin. Prezioa 15 euro da, eta hilaren 15eko "Gizaki" ikuskizunerako sarrera barne hartzen du.

LaRutan tailerra bi saiotan egingo da: urriaren 17an eta 24an, Bilboko Berreginen Museoan, "Pictures" izenburupean. LaRutan dantza-konpainiak "Rosas To Dance" azken lanaren metodologia eszenikoa garatu du laborategi honen bidez, eta publikoarekin partekatu nahi du BilboEszenaren 2021eko "Artistak Egoitzan" programaren ondoriozko sorkuntza-prozesua. Saioak 10:30etik 13:30era izango dira, eta prezioa 15 eurokoa da.



SARRERAK

Ikuskizun bakoitzerako sarrerek 10 euroko prezio orokorra dute, eta jaialdiaren web orriaren bidez eta ikuskizunaren egun berean espazioetako leihatiletan eros daitezke. Informazio guztia helbide honetan eta, beste esteka honetan, BAD jaialdiko press kit-a.