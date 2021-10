Adele adelanta unos segundos de su nuevo tema "Easy On Me"

La cantante británica Adele reveló este martes un adelanto de unos pocos segundos de su nuevo tema "Easy On Me", que publicará el próximo 15 de octubre.



La compositora e intérprete escribió hoy en un lacónico mensaje en Twitter: "Easy On Me. 15 de octubre". El "tuit" incluía además un fragmento del videoclip en blanco y negro que acompañará a la canción. Adele, de 33 años, aparece en las imágenes introduciendo una cinta de casete en el equipo de música de un coche. Se la ve después agitando la mano por la ventanilla y más tarde una multitud de partituras salen volando del automóvil y se pierden en una carretera rural.



El vídeo va acompañado por la melancólica melodía de un piano, sin que la voz de la cantante llegue a aparecer.





Easy On Me - October 15 pic.twitter.com/7HRvxAfEqy — Adele (@Adele) October 5, 2021

El anuncio de la estrella del pop llega después de que en 2019 adelantó la preparación de un nuevo álbum, "30", el que se espera que sea su primer trabajo desde la publicación en 2015 de "25".Los tres primeros álbumes de estudio de su carrera fueron bautizados en función de la edad que tenía en momentos clave de su evolución creativa: lanzó "19" en 2008, "21" en 2011 y "25" hace seis años.