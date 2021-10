Mendizabala ya espera al Azkena Rock de 2022

Con M Clan sobre las tablas del Iradier Arena se puso ayer domingo punto final a la edición especial con la que el Azkena Rock Festival ha querido romper el paréntesis impuesto por la pandemia. Diez jornadas sin casi descanso contando con una veintena de bandas que han hecho las delicias de las miles de personas que han querido compartir con el certamen y los músicos estos momentos tan diferentes. A la espera de que en breve se pueda volver a vivir los conciertos de pie y con aforos completos, es evidente que esta fiesta no ha podido ser como a todo el mundo le hubiera gustado, pero ha sido una gran demostración de que nada puede con la música.

De todas formas, el objetivo fundamental sigue siendo el mismo: regresar al formato habitual y a la sede tradicional del mayor evento cultural, y no solo, que se celebra en el territorio alavés. Fue en 2002 cuando el certamen nació en la calle Coronación. Y será en 2022 cuando, sí o sí, Mendizabala vibrará a lo grande. El cumpleaños servirá para compartir el mayor de los reencuentros. "El Azkena Rock Festival de 2022 tiene que pasar, creo que va a pasar y solo puede pasar". Así lo decía Alfonso Santiago, CEO de la promotora vasca Last Tour, en estas páginas hace tres meses.

No es una cuestión de mantener la esperanza ni nada por el estilo. En realidad, que el ARF se pueda llevar a cabo los días 16, 17 y 18 de junio del próximo año será uno de los mejores indicativos de que la situación sanitaria general es muchísimo mejor. Hoy, con varios meses de antelación, la recuperación de aforos y de los formatos anteriores a la aparición del virus está sobre la mesa. Navarra ya es ejemplo de ello. Y parece que salvo catástrofe, el mismo camino se va a seguir en las próximas semanas. Otra cosa es que, aún con todo, todavía en el certamen se mantenga alguna medida, como va a pasar de momento con el uso de la mascarilla en salas de conciertos y escenarios al aire libre.





El tiempo dirá. Anticiparse es peligroso. De momento, lo que sí tiene el ARF asegurado es una parte importante del cartel con el que quiere celebrar su vigésimo cumpleaños, aunque todavía faltan más regalos que sumar a la fiesta. Aquí estarán Patti Smith and Band, The Offspring, Brian Wilson, Emmylou Harris, Social Distortion, Suzi Quatro, L7, Fu Manchu, Black Mountain, Drive-By Truckers, Daniel Romano, Marcus King, Shooter Jennings, Chuck Prophet, Reverend Horton Heat, Wicked Wizard y los gasteiztarras The Faithless.

Quienes ya tengan sus pases en la mano y no los hayan devuelto a pesar de lo vivido tras la aparición del covid-19, saben que los tickets serán válidos para lo que sucederá en 2022. Para el resto, las taquillas ya están abiertas a través de www.azkenarockfestival.com. El abono para los recuperados tres días se puede conseguir por 145 euros (160 con el camping). Mendizabala espera. Tras esta reciente edición especial, es hora de volver, de reencontrarse, de que la familia azkenera vuelva a compartir grandes momentos y sonidos como lo lleva haciendo desde 2002.