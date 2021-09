La Fuga prescinde de su cantante, el navarro Pedro Razkin

Pedro Fernández Razkin (Iruñea, 1978) deja de ser oficialmente el cantante de La Fuga tras doce años al frente del grupo. Así lo anunció este martes el cantante, letrista y guitarrista, que llegó al grupo a finales de 2009 sustituyendo a Rulo, a través de un comunicado en el que el navarro expresó: "Es una situación dolorosa y dura, pero en estos momentos, en mi cabeza solo surgen palabras de agradecimiento". "Han sido doce años maravillosos, en los que he intentado responder con todas mis fuerzas a la gran oportunidad que se me brindó. He aprendido muchísimo y he disfrutado todavía más. Pero ahora toca respirar y apostar todo mi ser a la aventura ya iniciada con Razkin, que de esta manera se convierte en mi proyecto vital en lo que a la música se refiere", continúa el comunicado. Con este proyecto, iniciado en 2020, el músico ha publicado dos singles, Hoy es uno de enero y Normalidad, en la que cantaba en una cabaña sobre la esperada nueva normalidad en estos tiempos.

Así, Razkin prosigue en su comunicado: "Desde estas líneas no quisiera dejar pasar la oportunidad de agradecer a todas aquellas personas que se han cruzado en mi camino por su paciencia, apoyo y talento. Y, por encima, a vosotros, ya que nada tendría sentido si no estuvierais ahí. Estad atentos porque Razkin sigue más vivo que nunca y, sin ir más lejos, mañana será el principio de una nueva vida".