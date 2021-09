Medio siglo del sueño utópico de Lennon con ‘Imagine’

50º aniversario del himno pacifista con edición limitada del álbum, la recuperación de su película y proyecciones de sus letras en edificios de varios continentes

este jueves se cumplió el 50º aniversario de la canción Imagine, de John Lennon, y del álbum homónimo que la incluía, el segundo del exBeatle en solitario. Convertida en himno pacifista y utópico gracias a versos como "imagina a todo el mundo viviendo su vida en paz", se acaba de publicar una edición limitada del álbum, un LP doble, exclusivamente en vinilo blanco y con varios inéditos. Además, se ha rescatado la película homónima y proyectado la frase citada en edificios de varios continentes, incluido el Parlamento inglés y el Muro de Berlín.

La Casa del Parlamento y la Catedral de Sant Paul, en Londres; el Liver Building y el Museo de la ciudad, en Liverpool; el Muro de Berlín; en Times Square, en Nueva York, y en un puente de Japón, en Tokio. En todos ellos se proyectó la frase "imagine all the people living life in peace", el verso bandera de la canción Imagine, de Lennon, que se lanzó el 9 de septiembre de 1971, incluida en un álbum homónimo que fue el segundo del exbeatle en solitario.

Convertida en un himno y una de las canciones más famosas de la historia de la música popular, el tema ha sido interpretado por más de 200 artistas, incluidos cantantes de prestigio crítico y ventas de la talla de Neil Young, Madonna, Elton John o Lady Gaga. Además, el compositor Hans Zimmer la reimaginó para miles de millones de personas en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. En ella, Lennon aboga por dejar de lado las religiones, sin nada por lo que morir y viviendo en paz. Es el idealismo convertido en canción, en una balada sencilla al piano subrayada con una orquestación tenue.

Medio siglo después de su creación, el sueño de Lennon sigue revelándose como una utopía imposible. Basta con encender una radio y la televisión, o asomarse a cualquier red social, para ser conscientes de que no hemos avanzado demasiado. La canción se incluía en el el segundo disco en solitario del exbeatle, en competencia con el anterior, Plastic Ono Band, ambos con producción del desequilibrado pero incuestionable profesional Phil Spector.

Imagine suena melódico, pop y comercial frente a su hermano mayor. Su autor quiso llegar al gran público sin obviar el fuerte cariz político de su obra de aquellos años, pero, en sus propias palabras, le puso "un poco de miel". Se refería a las baladas del álbum, como la magnífica Jealous guy, que luego bordó Roxy Music, la espartana oda amorosa Oh my love y How?, directas y rebosantes de unas melodías que podía firmar el McCartney de Yesterday. Pero el disco era mucho más, como prueban la mixtura de music hall y country de Crippled inside; el r&b con saxo de King Curtis It's so hard, que exhala el sudor de los Stones; el blues eléctrico pacifista I don't wanna be a soldier man; la rockera y política Give me some truth; el saltarín y juguetón Oh Yoko!, declaración de amor a su esposa, o la curiosa How do you sleep?, entre el blues y lo oriental, en el que se despacha a gusto contra McCartney y "su música de ascensor".

Reediciones El disco Imagine, en el que participaron casi una veintena de músicos, incluido otro exbeatle, el guitarrista George Harrison; se reedita ahora en una edición de coleccionista en vinilo de color blanco que incluye el álbum Ultimate mixes, de 2018, producido por Yoko y mezclado por el ingeniero Paul Hicks, ganador del triple premio Grammy, con una gran cantidad de tomas, incluida la maqueta original de la canción titular. "Imagine se creó con un gran amor y preocupación por los niños del mundo. Es una canción muy poderosa y es muy interesante que aún siga sonando y dando poder a las personas", según Yoko.

Además de la reedición del disco, se recupera Imagine, la película, una de las primeras conceptuales de la historia, que incluye todas las canciones del disco, cuatro más del álbum Fly, de Yoko, y varias piezas adicionales. El film se ha vuelto a montar completamente en formato HD a partir de los carretes originales de 16 milímetros, y se ha limpiado y restaurado digitalmente fotograma a fotograma con el audio completamente remezclado en sonido envolvente 5.1 y Dolby Atmos. El documento está disponible a través de The Coda Collection, plataforma disponible exclusivamente a través de los canales de vídeo de Amazon Prime.