Belén Cuesta, Ricardo Gómez o Martirio, en la nueva temporada del Teatro Barakaldo

La nueva temporada de Barakaldo Antzokia - Teatro Barakaldo ofrecerá 31 espectáculos que incluyen nombres "tan conocidos" como Belén Cuesta, Ricardo Gómez, Iratxe Ansa o Martirio, según han anunciado este martes la presidenta de Barakaldo Antzokia, Rakel Olalla, y la directora, Ana López Asensio, en la presentación de la nueva programación.

Según han destacado en la presentación, el teatro de Barakaldo será el primer teatro vasco en el que se puedan ver un total de diez títulos de esta nueva temporada, donde además habrá un estreno absoluto.

Por primera vez desde la inauguración del teatro, han destacado, parte de la programación saldrá a la calle para invitar a toda la ciudadanía a disfrutar de las artes escénicas. Así, antes de que el 1 de octubre Barakaldo Antzokia abra sus puertas, se han programado tres espectáculos en la calle, según ha anunciado la presidenta.

Dos de ellos son propuestas de circo enmarcadas dentro del Festival Rataplán, gracias a la colaboración con el Area de Cultura del que podrán verse en la Plaza de las Esculturas. Se trata de 'La punta de mi nariz', el día 20 de septiembre, y 'Sin Ojana', el día 26.

La tercera propuesta servirá para presentar los Viernes Flamencos, que este año cumplen 25 años. Se trata del espectáculo Campo Cerrado, de Daniel Doña Compañía de Danza, que tendrá lugar en la Herriko Plaza, el 24 de septiembre.

Por otro lado, continuando con la idea de facilitar el acceso de todos a las artes escénicas, se ha ampliado la edad de los beneficiarios de la taquilla de última hora. De esta forma, si hasta el momento eran los jóvenes de entre 13 y 26 años los que podían asistir a Barakaldo Antzokia con un 50% de descuento en espectáculos seleccionados, ahora la edad máxima se ha prolongado hasta los 30 años.

Entre octubre y enero, quien quiera acogerse a esta modalidad podrá hacerlo en una docena de títulos, y también se ha incluido un nuevo descuento del 15% para las familias numerosas, monoparentales y de acogida, en todos los espectáculos.

La nueva temporada comienza este mes de septiembre y finalizará en enero. Tras los espectáculos de calle, se comenzará la temporada de sala el 1 de octubre con 'Metamorphosis Dance y su espectáculo 'Al desnudo'.

Iratxe Ansa, Premio Nacional de Danza 2020, e Igor Bacovich interpretan esta pieza que se enmarca dentro del Festival Dantzaldia y que muestra como es la parte del trabajo de los bailarines que no se ve habitualmente.

Siguiendo con la danza, el día 9, llegará The big game 5.0 una propuesta de Lokke, la compañía de Olatz de Andrés, directora de la pieza.

La siguiente pieza está dirigida a los más pequeños, a partir de 6 años, el 24 de octubre. Se trata de 'Una ciudad de sombras', espectáculo creado para público familiar por las compañías Lasala Teatre y Com Un Llum que estará acompañado por un taller de hip-hop y popping.

Además, el 19 de noviembre Barakaldo Antzokia estará de estreno. La compañía de Eva Guerrero pondrá en escena 'LOF-Ladies on fight', un espectáculo que simula una velada de lucha libre femenina y que contará con un auténtico ring en escena.

Para acabar con la danza, el día 14 llegará Sol Picó y sus Malditas Plumas, con la historia de una vedette del Paralelo barcelonés, a la que da vida la propia Picó, que cuenta sus recuerdos.

Por otro lado, las responsables del teatro han adelantado que, en los próximos días se darán a conocer las propuestas que se encuadran dentro de los Viernes Flamencos, con nombres que van desde Martirio a Israel Fernández.

GOSPEL

También han dado a conocer que el gospel de Bazil Meade con su coro London Community Gospel Choir llegará el 7 de noviembre, mientras que el 17 de diciembre está programado The Sey Sister, un "espectacular" trío catalán de origen ghanés que presentará su disco We got you back.

Además, el 20 de enero se recuperará el ciclo 360º para presentar la creatividad y la imaginación de la música del dúo Fetén Fetén en una actuación con el saxofonista y clarinetista Jou González.

TEATRO

El teatro será la disciplina más representada con once propuestas. La primera de ellas protagoniza la portada de la revista y acercará, por primera vez a Barakaldo Antzokia, a dos actores "excepcionales" como son Belén Cuesta y Ricardo Gómez, han avanzado las responsables del teatro.

Cuesta y Gómez, junto a Juan Codina y Manuela Paso, forman el elenco de El hombre almohada, pieza de Martin MacDonagh dirigida por David Serrano que se podrá ver el 2 de octubre.

La siguiente propuesta llegará el día 16, de la mano de Nao d'Amores, que con dirección de Ana Zamora y ofrecerá Nise, la tragedia de Inés de Castro, "una reflexión sobre el ejercicio del poder que cuenta la conocida leyenda de la amante de don Pedro de Portugal asesinada por razón de estado", han adelantado Olalla y López Asensio.

Barakaldo Antzokia se suma a los homenajes que se le están rindiendo a Fernando Fernán Gómez con ocasión del centenario de su nacimiento, con la puesta en escena, el 23 de octubre, de El viaje a ninguna parte.

Ramón Barea dirige y protagoniza, al frente de un gran reparto de intérpretes vascos, esta historia sobre el oficio de cómico.

El 30 de octubre, la compañía Axut! y su último proyecto Amua serán los siguientes en llegar y, ya en noviembre, se recibirá al Centro Dramático Nacional con La Panadera.

Las siguientes obras programadas serán, el día 27, las de Patxo Telleria y Mikel Martínez con Ez dok ero, una original road movie con unos Don Quijote y Sancho Panza euskaldunes; y el 11 de diciembre llegará Preludio, la historia del pianista León de Vega a través del monólogo de Daniel Ortiz.

El 2022 se estrenará teatralmente el 8 de enero con Trash!, de Yllana, un espectáculo sobre el reciclaje que mezcla percusión, movimiento y el humor sin palabras característico de la compañía. El día 15 se recibirá a la compañía La Zaranda con su último trabajo La Batalla de los ausentes.

Los más pequeños también podrán ver teatro el 23 de enero con Gorakada que representará Zuhaitzak landatzen zituen gizona, protagonizada por la barakaldesa Sandra Fernández Agirre y Fran Lasuen.

El capítulo teatral se cierra con Ados Teatroa y su espectáculo en euskera Kopaz Kopa que invita a caer en la tentación de disfrutar de la vida.

CIRCO

Barakaldo Antzokia apuesta también por el circo en el escenario con espectáculos como el que ofrecerán los suizos de Baccalâ Compagnia.

"Es la segunda vez que estos 2 maravillosos clowns nos visitan. El 10 de octubre lo harán con "Oh Oh". Humor, acrobacias y música en un espectáculo de payasos lleno de poesía", ha adelantado López Asensio.

El 14 de noviembre será el turno de Burbuja Doble, una comedia para todos los públicos a partir de los 3 años, con pompas de jabón como protagonistas. El espectáculo irá acompañado de un taller impartido por la compañía.

La siguiente propuesta circense llegará el 20 de noviembre y está dirigida a un público adulto, se titula Suspensión y entre malabares y lanzamiento de cuchillos habla de la masculinidad.

El último espectáculo llegará, el 26 de diciembre, y será una propuesta de circo clásico para toda la familia de la mano del payaso Totell Poltrona, que rinde homenaje a los grandes payasos del siglo XX.