Los Cursos de Verano de la UPV/EHU analizan la obra literaria de Karmele Jaio

Los Cursos de Verano de la UPV/EHU analizarán este jueves y viernes, en su sede del Palacio Miramar de Donostia, la obra literaria de la escritora vasca Karmele Jaio.



Dirigido por la profesora de la Facultad de Letras de la Universidad del País Vasco Mari Jose Olaziregi, el curso contará con la presencia de la autora y de profesorado de las universidades Autónoma de Barcelona, Nevraska-Lincoln y Nevada, además de la UPV/EHU.

El objetivo del curso es analizar la obra literaria de Karmele Jaio y, entre otros aspectos, "reflexionar sobre los conceptos de masculinidad/feminidad que la rigen" y examinar tanto las traducciones de su obra como su adaptación al cine, según han explicado desde la organización.

El Curso de Verano se abrirá este jueves con la charla 'Escribir literatura, vivir la literatura' que ofrecerá la propia autora y en la que hablará sobre cuáles son sus pautas de creación y sobre la experiencia de escribir.

Posteriormente, la directora del curso, Mari Jose Olaziregi, analizará las novelas 'Amaren eskuak' y 'Aitaren etxea', poniendo el foco en la representación de la memoria y de un "pasado conflictivo" en las mismas. Por su parte, la profesora de la Universidad Autónoma de Barcelona Meri Torras Francés hablará sobre los "géneros y formas de las corporeidades cotidianas" en la última novela de Jaio, 'La casa del padre'.

Asimismo, la profesora de la UPV/EHU Ane Villagran realizará un acercamiento a la obra poética de la autora y, asimismo, se proyectará y anaizará la película 'Amaren eskuak', basada en la novela de Jaio, junto con la directora Mireia Gabilondo.

El viernes, la profesora de la Universidad del País Vasco Miren Ibarluzea expondrá su análisis sobre las traducciones de las obras de Karmele Jaio, mientras que Iker Gonález Allende, de la Universidad de Nevraska-Licoln, ofrecerá la ponencia "Los hombres expuestos: Masculinidad, patrilinealidad y feminismo en los relatos de Karmele Jaio".

Asimismo, la profesora Larraitz Ariznabarreta del Centro de Estudios Vascos de la Universidad de Nevada (Reno) disertará sobre la épica y la ética en las narraciones de la autora gasteiztarra.

La trayectoria literaria de Karmele Jaio, colaboradora habitual de DEIA, incluye hasta la fecha tres libros de relatos -'Hamabost zauri'(Elkar, 2004), 'Zu bezain ahul' (2007, Elkar) y 'Ez naiz ni'(2012, Elkar), tres novelas -'Amaren eskuak' (2006, Elkar), 'Musika airean' (2010, Elkar); y 'Aitaren etxea' (Elkar, 2019)-, así como un libro de poesía, 'Orain hilak ditugu'(2015, Elkar).

Sus relatos han sido seleccionados para, entre otras, las antologías Best European Fiction 2017 (Dalkey Archive Press) y The Penguin book of Spanish short stories (Penguin Classics). Asimismo, 'Her mother's hands' (Parthian Books), la traducción al inglés de 'Amaren eskuak', ha sido galardonada con el English Pen Award, y la novela 'Aitaren etxea' ha recibido elSu novelay su relato 'Ecografías' ha sido adaptado al teatro por Ramón Barea.