"Hacen falta más oportunidades para los grupos pequeños"

bilbao – Iniciado como un proyecto unipersonal de la vizcaina Irune Vega, Airu se ha consolidado como un cuarteto que alterna el inglés y el castellano en su pop ensoñador, de voz femenina grave y letras sencillas pero necesarias de contexto. La banda acaba de presentar sus últimas canciones en la matinal de Bilborock, en el cierre de temporada de Igan Days, un ciclo musical impulsado por el Ayuntamiento de la capital vizcaina para apoyar nuevos valores.

Irune, que parió Airu como un proyecto unipersonal, se ha consolidado en los últimos años como un cuarteto tras la entrada de Erik Gonzalez, Mikel Izarra y Patricia Echanove. A pesar de ello, Irune "sigue construyendo las maquetas de las canciones", que el resto de la banda completa en el local "aportando o modificando ideas", explica Izarra a DEIA. "También solemos adaptar las canciones entre los cuatro para los directos", por lo que el sonido inicial "ha evolucionado por el paso del tiempo y la suma de componentes", apostilla.

Honestly (2018) marcó el debut de Airu, que posteriormente publicó otro EP, Do it for the catharsis, y varios singles recientes. Un repertorio a menudo ligado al dream-pop, a los sonidos oníricos, y etiqueta que no desdeñan... del todo. "Varias de nuestras canciones sí tienen ese toque, pero muchas otras grabadas y de las que están por venir no se ajustan tanto a ese sonido", explica Izarra, quien sí reconoce la gravedad de la voz de Irune como parte del ADN del grupo. "Es importante, sí. Y la voz es algo con lo que nos gustaría jugar más", aclara.

Con las ventanas tan grandes me da vergüenza mirar y la más saltarina y de estribillo enérgico Voy tan deprisa son las dos últimas canciones publicadas por Airu, en los sellos Snap! Clap! Club y Hidden Bay. "El carácter lo-fi (casero, artesanal) de nuestros inicios encajaba perfectamente con el primero, y como Irune estuvo viviendo en París, pareció buena idea lo del segundo sello, que es de Toulouse", explica el músico. Sobre el primer tema, indica que "los títulos tienen que contar algo, son un detalle más que transmite información, como las portadas", añade.

Necesidad de apoyo El concierto de Bilborock cerró la temporada del ciclo Igan Days, que continuará en septiembre. "Tenemos suerte de poder tocar en estas fechas, teniendo en cuenta que el resto de salas no pueden programar", señala Izarra, que solicita "más oportunidades y ayudas para los grupos más pequeños", para evitar su estancamiento por razones económicas. Airu, que ha tocado dos veces en la Sala BBK el último año y que ha pasado con éxito por concursos como Rockein y BBK Soinu Berriak, cree que el futuro "no será fácil, sobre todo teniendo en cuenta que ya no lo era antes de la pandemia".

Grupo con "proyectos en mente" y ganas de pelear "para sacarlos adelante", Airu niega que se hayan pasado definitivamente al castellano, usado en sus últimos temas, y que hayan optado por lanzar singles debido al cambio de hábito de escucha de la música y el streaming. "En general sí se está tendiendo más a sacar singles entrelazados, pero al final el álbum completo acaba saliendo, así que quizás no se esté perdiendo tanto", concluye Izarra.