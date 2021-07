Martirio y Chano Domínguez homenajean a Bola de Nieve

Su piano desnudo y su voz teatral, doliente y melodramática convirtieron en leyenda al cubano Bola de Nieve, cantante cubano famoso por canciones inolvidables como Ay amor! y Vete de mí. El 44º Getxo Jazz le ofrecerá hoy un homenaje protagonizado por dos grandes de la música estatal, la cantante Martirio y el pianista Chano Domínguez, en Muxikebarri, a partir de las 19.00 horas y con las entradas ya agotadas. La jornada se completará con el último de los conciertos del Concurso de Grupos, a cargo de Michelangelo Scandroglio Quintet, y el gratuito de Patricia Kraus Trío.

Bola de Nieve fue el nombre artístico de Ignacio Jacinto Villa Fernández, cubano nacido en Guanabacoa el 11 de septiembre de 1911 y fallecido en Ciudad de México en 1971. Cantante y compositor cuya vida transcurrió mediatizada por su mala salud y su homosexualidad encubierta hasta que falleció, fue dado a conocer en el Estado por Pedro Almodóvar, que, como sucedió con Chavela Vargas, protagonizó varias bandas sonoras de sus películas.

Martirio, cantante andaluza que se dio a conocer como integrante del grupo folk Jarcha antes de colaborar con Veneno y tener cierto éxito en los 80 como una agitadora kitsch y feminista de La Movida que no renunciaba a la música de raíces hispanas, hace ya dos décadas que deslumbró al mundo con su colaboración con el pianista gaditano Chano Domínguez con su reinterpretación de coplas clásicas adaptadas con arreglos de jazz.

Esa colaboración quedó plasmada en el imprescindible Coplas de madrugá (1996), disco que incluía versiones de Ojos verdes, No te mires en el río, Tatuaje o Como ha nadie te he querido. El dúo revisitó en 2005 el género de la mano de Acoplados, con arreglos para orquesta sinfónica y big band de tonadas como El agüita del querer, La bien pagá, Yo soy esa o Compuesta y sin novio. Y al igual que hizo Martirio con el legado de su amada Chavela Vargas, su último trabajo compartido con Chano es un homenaje a Bola de Nieve, editado hace dos años y con el que se presenta hoy en Getxo Jazz.

Ternura y dolor

A Bola de Nieve es el título de ese álbum y del espectáculo con el que llega el dúo a Bizkaia, en el que recupera el repertorio del mítico cantante y pianista cubano, único en sus canciones de amor y desamor ("mi canción del dolor", cantaba), que llenaba de ternura, pasión y desencanto, pero también de mucho humor, que "es lo que encontraremos en este nuevo espectáculo", anuncian desde la organización del festival.

La unión de Andalucía y Cuba, a través de "una sensibilidad honda", es la propuesta del espectáculo conjunto de Martirio y Chano en homenaje al músico cubano. A través de la interpretación de canciones míticas como Drume Negrita, Vete de mí, Si me pudieras querer, Ay, amor, La vida en rosa, Tú no sospechas, Se equivocó la paloma, Ya no me quieres, Alma mía o El manisero, adaptadas a ritmos cercanos al jazz, el bolero, el tango y la música afrocubana y el flamenco, llegará ese tributo a Bola de Nieve, en cuyo repertorio siempre se advirtió la influencia del maestro Ernesto Lecuona.

Músico expresionista, emocional y sensible, Bola de Nieve interpretaba más que cantaba, mientras buscaba directamente el corazón del oyente. "Acometemos este trabajo que nos fascina partiendo de la gran admiración de ambos por el artista cubano, el estudio de su obra, sus connotaciones con nuestros ritmos y la sintonía con su vibración", explicó el dúo. "Él cantaba desde la verdad absoluta y llegaba al fondo profundamente, sin alardes ni exageraciones para la platea, sin purpurina", apostillan.

Otros conciertos

La jornada incluye el último concierto del Concurso de Grupos, con la actuación del quinteto del contrabajista italiano Michelangelo Scandroglio, en Muxikebarri, a las 13.00 horas y con entradas a 5 euros. Además la plaza Biotz Alai acogerá un recital gratuito del trío de la hija del tener Alfredo Kraus, Patricia Kraus, en la sección Tercer Milenio, a las 17.00 horas.

Larga colaboración

Desde 1996. Chano Domínguez y Martirio emprendieron un camino conjunto en la música a partir de 1996, cuando publicaron el álbum 'Coplas de madrugá', en el que reinterpretaban clásicos de la copla como 'No te mires en el río', en los que introdujeron arreglos de jazz.

Andalucía y Cuba. Ambos artistas pretenden con su último espectáculo unir Andalucía y Cuba, a través de "una sensibilidad honda", en homenaje a Bola de Nieve, el mítico músico cubano cuyo repertorio siempre reflejó la influencia del maestro Ernesto Lecuona.