'Puppy' busca mecenas que quieran financiar su restauración

El Museo Guggenheim busca ciudadanos que quieran participar, con sus donaciones, en la restauración del que se ha convertido en uno de sus símbolos más característicos y queridos: Puppy.



Un análisis técnico y "exhaustivo" del interior de la escultura ha revelado que precisa de una rehabilitación y los responsables del museo quieren aprovechar la oportunidad para buscar la implicación de los ciudadanos con la obra de Jeff Koons, que ya ha cumplido 24 años como guardián del gigante de titanio.





POR LA VIDA DE PUPPY





Para ello, el Guggenheim va a poner en marcha una campaña de crowdfunding, o mecenazgo, bajo el lema #DaVidaAPuppy, con la que los ciudadanos que lo deseen podrán realizar sus donaciones a partir de 15 euros. El acto no tendrá contraprestaciones económicas, aunque el nombre del donante sí aparecerá reconocido en un listado. Es la primera operación de financiación a través de microdonaciones que realizar el Guggenheim en su historia.

Necesita someterse a una operación preventiva deen supara asegurar quepermanezca sano muchos años más, según ha expuesto el. "Es una, con gran conexión con el público, fundamental en la colección no solamente para la ciudadanía bilbaina, para todos los visitantes", ha puntualizado el director general.El objetivo es alcanzar los. Aprovecharán el momento del, cuando los operarios suelen ayudar en la mutación de la piel de, para tratar elde la obra de Koons, así como elque nutre las plantas.Los responsables del museo ha dejado claro que esta iniciativa no tiene nada que ver con la caída de visitantes –el 30% de su presupuesto proviene de fondos públicos y el 70%, de las visitas–, sino que es una forma de conectar con los ciudadanos y que estos se sientan parte del museo. De hecho, en caso de que no se alcance el montante,ha asegurado Vidarte. Veremos a Puppy vestido de andamios durante "al menos 10 días" para conservar su piel de flores durante "al menos 25 años más".