Belako : "Ni el festival Glastonbury se acerca a las fiestas de Mungia"

El grupo vizcaino Belako, el más internacional del rock vasco y que vivió su consolidación y "mejor año" en 2020 gracias al disco Plastic drama (BMG), es el protagonista del primer capítulo de Origins x SON Estrella Galicia, serie documental que descubre cómo fueron los comienzos de grupos de música de actualidad. Los de Mungia muestran en el documental el baserri familiar y la fábrica de sus aitites del barrio de Belako, cuentan qué es el poteo y concluyen con una actuación. "Ni el festival Glastonbury se acerca a las fiestas de Mungia", aseguran.

Belako protagoniza el primer episodio de Origins x SON Estrella Galicia, pieza documental en la que "descubrimos el germen de la banda estatal con mayor proyección internacional del último año", explican. Disponible en el canal de YouTube del proyecto musical cervecero, es una pieza de 15 minutos en la que el cuarteto se adentra en la localidad natal de los hermanos Lore y Josu Billelabeitia a través de un relato fresco e intenso.

El viaje a Mungia de Belako empieza en el baserri familiar de los hermanos, donde "Josu y yo hemos pasado gran parte de la infancia, especialmente los fines de semana, saltando de fardo en fardo y tirándonos por las campas con el patinete", relata Lore Nekane. El cuarteto explica que el entorno rural de la localidad vizcaina facilitó los ensayos del grupo. "Tampoco había mucho que hacer y nos dio mucha libertad y posibilidad de hacer ruido, así como meter horas antes de salir a que te vean", apostilla Cris Lizarraga, la vocalista.

Los bares y el poteo también copan parte del documental. "Hemos crecido con la costumbre del poteo", explican a sus seguidores del Estado. "No es ir a un bar y sentarte allí, sino ir de uno a otro, tomes alcohol o no, y cambiar para socializar. Escuchas música diferente y tienes conversaciones con gente distinta", indica el cuarteto, que reconoce la importancia de tocar en casa. "Hay que dejar el listón alto, quedar bien con la gente y demostrar lo aprendido fuera, que vean que nos lo merecemos", según Lore.

Concierto

"No se toca si esos días son fiestas de Mungia, Carnavales de Tolosa o Aste Nagusia en Bilbao, donde, por cierto, sí hemos actuado", explica el batería, Lander Zalakain. Y concluye la bajista: "Ni el Glastonbury (prestigioso festival británico, de los más importantes del mundo) se acerca a las fiestas de Mungia". El paseo concluye en la fábrica metalúrgica "del otro aitite", sita en el barrio de Belako, de donde surgió su nombre. "Allí empezamos", explica Josu. Y allí, donde empezaron los ensayos, concluye el documental con un miniconcierto en el que ofrecen tres temas incluidos de Plastic drama: Tie me up, The craft y Sirène, que suenan más crudos que en el álbum.

2020 ha sido el gran año de Belako gracias al lanzamiento de Plastic drama, trabajo que se ha colado en las listas de discos del año de medio mundo. El grupo ha compartido escenario con artistas como Portishead, Two Door Cinema Club, Placebo, Nick Cave, Elvis Costello o The XX, entre otros. La banda, que ha ganado premios como El Ojo Crítico de RNE, el Rolling Stone al grupo revelación o los Premios de la Música Independiente al Mejor artista, Mejor directo y Mejor videoclip, han actuado en vivo en Japón, Rusia, México, EE.UU., Alemania, Inglaterra, Italia o Filipinas.