La ópera transgénero "As One" llega al Teatro Arriaga este jueves

Llega al Teatro Arriaga As One, la ópera trans de Laura Kaminsky

El Teatro Arriaga de Bilbao acogerá este jueves 18 de marzo la ópera de cámara "As One" con un protagonista transgénero, una composición de Laura Kaminsky con libreto de Mark Campbell y Kimberly Reed que llega a Bilbao gracias al montaje dirigido por la bilbaina Marta Eguilior.

La propia Eguilior coproduce el espectáculo junto al Teatro Español (Madrid), en cuyas Naves del Matadero se estrenó el pasado mes de septiembre con éxito, ha informado el Arriaga.

"As One" es una ópera de cámara en la que dos voces, Hanna Antes -Before (el barítono madrileño Enrique Sánchez-Ramos) y Hanna Después-After (la mezzosoprano bilbaína Inés Olabarria-Smith), comparten la parte de un único protagonista transgénero.

A través de la visión de Hannah, se presenta esta pieza sobre el autodescubrimiento, la búsqueda de la verdadera felicidad y la necesidad de ser fiel a uno/a mismo/a.

Las dos voces solistas actúan acompañadas por una formación de instrumentos de cuerda, el Cuarteto Bauhaus. La dirección musical del espectáculo corre a cargo de Carlos Calvo Tapia.

Los artistas interpretan quince canciones que comprenden la narrativa en tres partes, recorriendo las experiencias de Hannah desde su juventud en una pequeña ciudad hasta sus años universitarios en la costa oeste y, finalmente, a Noruega, donde se sorprende de lo que aprende sobre sí misma.