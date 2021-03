'De hierro tu coraza', el nuevo videoclip de Boni, guitarrista de Barricada

José Gabriel e Isabel Rebolé son los autores del nuevo videoclip 'De hierro tu coraza', del recientemente fallecido Boni, uno de los 10 temas que forman Requiem por el mundo, el último disco que grabó en 2018. El vídeo se estrenó el 8 de marzo con motivo del Día Internacional de la Mujer y el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, fan de adolescencia de Barricada, compartió el tema en sus redes sociales, bien agradecido.

El cantante, guitarrista y compositor navarro Javier Hernández Boni, quien durante más de tres décadas fue vocalista y guitarrista de Barricada, falleció el pasado 8 de enero a los 58 años de edad.De día aprendiste a decir que noeran otros tiempos, le echaste valorevitabas la misa de docetraviesa e inocentePor la praderas corrías silvestrefresca y cálida a la vezcomo las tardes cuando el sol es de septiembrede septiembrecomo cuando el sol es de septiembreSiempre marcha al frente para que no destacarascruces y cordeles con bolas enfiladasdogmas que para ti no significaron nadasimplemente estigmas en cabezas perturbadasque quisieron moldear tu sensible pielcon múltiples plegariasSé que lo hiciste bien pero no entiendoque fuera tan duro ayer y hoy no tengas premioSé que lo hiciste bien a tu memoria vuelvopor esos días que viviste tan inciertos¡Qué sensible y de hierro tu coraza!¡Qué sensible y de hierro tu coraza!Sé que lo hiciste bien pero no entiendoque fuera tan duro ayer y hoy no tengas premioSé que lo hiciste bien a tu memoria vuelvopor esos días que viviste tan inciertos¡Qué sensible y de hierro tu coraza!¡Qué sensible y de hierro tu coraza!