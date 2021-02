Fito y Fitipaldis tienen grabado el que será su próximo disco

Casi siete años después de su último disco, el exitoso Huyendo conmigo de mí (Warner Music), Fito Cabrales y sus Fitipaldis estarían a punto de regresar con un nuevo disco que, según ha explicado el propio músico vizcaino, la pandemia ha retrasado un año. El nuevo álbum, que todavía no cuenta con título, está únicamente a expensas de su mezcla final y le seguiría una gira en vivo a finales de año si la situación sanitaria mejorara.

"Está ya grabado". Así de contundentes se muestran a preguntas de DEIA fuentes cercanas a Fito y Fitipaldis sobre su último disco. "Solo falta el proceso de mezcla", prosiguen las mismas fuentes, a expensas de que Carlos Raya, guitarrista principal del grupo y también productor, "pueda viajar" a Estados Unidos para completar el proceso de masterización y mezclas con "un gran productor", según el propio Fito. El rockero vizcaino, alguien "no muy dado a las redes sociales", tal y como reconoce, ha confirmado en una publicación que la grabación del nuevo disco se vio interrumpida "por el confinamiento y el coronavirus", y que el proceso empezó en febrero de 2020 en Estudio 1, en Madrid. "Grabando nos lo habíamos pasado estupendamente y eso no nos lo puede quitar el virus ni nadie. ¡Cómo lo hemos pasado!", seguía Fito, que reconoce que el proceso se interrumpió y quedó a falta de "grabar unos coros en casa de Raya".

A expensas de la mezcla final de las canciones, todavía se desconoce el título del que será su séptimo álbum junto a Fitipaldis, cuya publicación se prevé para finales de verano si la situación de la pandemia mejora en los meses próximos con la activación del proceso de vacunación. Tampoco se ha filtrado si la canción avanzada por el cantante y guitarrista en el estudio, en formato acústico y titulada Vivimos bajo un cielo hermético, se incluirá en el nuevo disco.

El estribillo del tema incluye los versos la vida se nos va tan rápido, no hay tiempo de sentir el vértigo/a veces duele más que un látigo, vivimos bajo un cielo hermético. Y sobre la gira, que al igual que el disco contará con un nuevo Fitipaldi, el andaluz Coke Giménez, en sustitución de Daniel Griffin, su inicio pende también de la mejora de la situación sanitaria. "El disco es una excusa y ya estaba pensada y era preciosa", explica Fito. Su cancelación "sí que me ha fastidiado más", prosigue. La gira, que en principio se iba a iniciar en el último trimestre del año pasado, en noviembre, un mes después de la salida del disco, se verá retrasada un año como mínimo. "Si podemos acabar todos los procesos del disco que nos quedan, saldrá en septiembre y saldríamos de gira en noviembre. ¡Virgencita de Begoña, acompáñanos y que salga todo bien! Y si no se puede, ya iremos comentándolo", indica el rockero, que asegura estar "ilusionadísimo" y con muchas ganas de estar con sus seguidores, que son "nuestra razón de ser", así como "dar un poco de felicidad; esto se va a acabar, no va a durar siempre", dice por la pandemia.