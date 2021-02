Al rescate de Platero y Tú 28 años después, con un emotivo guiño a Leño

Archivos rescatados es un proyecto de la multinacional Warner en la que rebusca en los archivos musicales de sellos como Dro para rescatar en formato digital viejas y, en algún caso, inéditas canciones de grupos vascos y estatales de finales del siglo pasado. Entre ellas, destaca un EP del grupo Platero y Tú, banda rockista en la que se dio conocer Fito Cabrales. El lanzamiento incluye una versión de los bilbainos de sus admirados Leño.

Además de por Fito, que se ocupaba de voz y guitarra, Platero y Tú estaba coliderado por el guitarrista Iñaki Uoho Antón, posteriormente miembro de Extremoduro e Inconscientes, y completaban el cuarteto el bajista Juantxo Olano, Mongol, y el batería Jesús García, Maguila. Editaron varios discos de rock clásico con base en el botxo e influencias como AC/DC, Leño, la Creedence y Status Quo, entre 1989 y 2002.

Warner acaba de publicar el EP Tras la barra del bar, que incluye cuatro canciones en formato digital, lideradas por el tema homónimo, en el que Fito narraba su dura vida en el bar de su padre en la calle Cortes de Bilbao. El lanzamiento incluye otro clásico de Platero y Tú como Mari Madalenas, además de Esta noche yo haría. Todas estas canciones se incluyeron en el disco del cuarteto Vamos tirando, grabado en 1993.









Además, en este nuevo EP digital se añade una versión inédita de No voy más lejos, del trío madrileño Leño, grabada en directo el 5 de septiembre de 1993 en la localidad alavesa de Artziniega. No en vano, el compositor, guitarrista y cantante Rosendo Mercado siempre ha sido una de las influencias más evidentes de Fito, tanto musical como humanamente. Leño incluyó este himno ("Yo solo hago rock'n'roll, no voy más lejos") en su disco Más madera, de 1980.

El proyecto Archivos rescatados busca recuperar discos descatalogados desde hace tiempo en formato físico para ponerlos a disposición del público por primera vez en edición digital. "El proceso de búsqueda de material sonoro ha dado lugar a una jugosa y ecléctica selección de grabaciones que pretenden despertar la atención de los curiosos y completar la discografía de algunos artistas esenciales en la historia musical de este país", destacan desde la discográfica.

Otros lanzamientos

El equipo de catálogo de Warner Music Spain ha publicado también ya tres EP de Chucho, inéditos en formato digital hasta la fecha. Estos discos fueron el preámbulo y la conclusión del disco Los diarios del petróleo de la banda liderada por Fernando Alfaro. Este mes está previsto ampliar la colección con el lanzamiento del descatalogado Por el día y por la noche, de Mestizos; ¡Ay Tenochtitlan! y Un beso y una flor, ambos de Seguridad Social, con remezclas, y unas remixes de Hueso ná má, de Manzanita. Y en marzo, remezclas de Quiero besarte, de Roser, varias compartidas con La Unión.

