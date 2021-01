Hesian anuncia su separación

Hesian ha dado por finalizada su carrera tras 15 años sobre los escenarios. En un mensaje publicado en sus redes sociales, el grupo de origen navarro ha anunciado que el concierto que ofrecieron el 9 de enero fue el último de su andadura musical.

Así, tras cientos de conciertos y ocho discos, la banda nacida en Sakana liderada por Zuriñe Hidalgo se ha despedido de todos sus seguidores con la siguiente publicación:

Música con fuerza y vida, un estilo pop-rock / punk-rock melódico que combina la voz femenina y masculina y la sección de vientos. Letras profundas y comprometidas, luchadoras, llenas de significado y esperanza, que buscan la luz en la oscuridad. Eso es Hesian, según se define la banda en su web.

En primavera de 2006 comenzó este proyecto en un local de ensayo de Etxarri Aranatz haciendo versiones de grupos como Rancid, Blink 182 y No use for a name. Poco a poco, también empezaron a componer sus propios temas. En ese mismo verano dieron su primer concierto en el gaztetxe de Etxarri. Desde entonces hasta el día de hoy han dado más de 400 conciertos tanto por Euskal Herria como fuera de Euskal Herria (Catalunya, Madrid, Londres, Milan...) y han publicado 5 discos de estudio (Maite Dugu, 2007; Herriaren Oihua, 2008; Borrokatu eta irabazi, 2010; Hitzetik, 2011; Hegalak Astinduz, 2014) y un CD/DVD de directo (Hemen eta Orain, 2013).