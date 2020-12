El Gobierno vasco ayudará a 'La trinchera infinita' en su carrera a por el Oscar

La cuenta atrás ha comenzado. El 1 de enero de 2021 La trinchera infinita, dirigida por Jon Garaño, Aitor Arregi y Jose Mari Goenaga, comenzará su campaña en Estados Unidos para la selección definitiva como candidata al Oscar a Mejor película internacional. Pero antes de ello, hay que diseñar la campaña y, mucho más importante, financiarla. Uno de los productores de la cinta, Xabier Berzosa, comenta que se encuentran ultimando los detalles para abordar a los académicos al otro lado del charco. El primer paso era lograr financiación, y aunque todavía no se puede entrar en detalles, explica que el Gobierno Vasco, la Diputación de Gipuzkoa y el ICAA del Ministerio de Cultura –a través de una línea de ayudas específica para estos casos– ayudarán al premiado largometraje en su carrera hacia la alfombra roja hollywoodiense. La trinchera infinita, una coproducción vasca y andaluza, también se encuentra a la espera de que la Junta de Andalucía colabore junto al resto de instituciones.









Tras Loreak en 2015, es la segunda vez que Los Moriarti son seleccionados para representar al Estado en los Oscar, aunque en aquella ocasión no pasaron el primer corte. En esta ocasión, Berzosa es cauteloso y recuerda que la competencia es dura. No en vano, de primeras, deben destacar entre otras 89 películas llegadas de todo el mundo.

Un mes después de iniciar la campaña, el 9 de febrero se publicará la que se conoce como la shortlist, es decir, una preselección de las candidatas. Si La trinchera infinita pasa el corte y se encuentra entre las diez cintas que conforman esta lista, aún deberá esperar hasta el 15 de marzo para saber si es uno de los cinco largometrajes que opta a la estatuilla o no.

La financiación lograda permitirá que se lleve adelante la estrategia de prensa, de publicidad y de relaciones públicas que están ultimando –se encuentran ya comprando espacios publicitarios y cogiendo posición para los screenings–. Para ello, prevén contratar a un equipo de profesionales que ayudará a ejecutar el plan. No obstante, la que se iniciará el 1 de enero será, sin duda, una campaña muy distinta a la de Loreak, sobre todo, por un factor determinante, el del covid-19 que impedirá que el equipo de la película se traslade hasta EE.UU. para defenderla de forma "presencial".

En este contexto, apostarán por poner la película a disposición de los académicos de forma on line, aunque estos también tienen la opción de visionarla a través de una plataforma específica de la Academia de Hollywood –además, el largometraje, distribuido por Netflix, se puede ver en Estados Unidos desde el 6 de noviembre en dicha plataforma–. Del mismo modo, el encuentro con los responsables del largometraje también será a través de la red. Todo esto estará acompañado por inserciones publicitarias, mientras que el equipo de prensa trabajará en lograr "notoriedad, cobertura" y que los críticos publiquen más reseñas sobre esta cinta que cuenta la vida de un topo que pasó tres décadas escondido en su casa tras el alzamiento franquista.

Aun así, Berzosa reconoce que, aunque quieren "agitar a todos los agentes para llamar la atención", es "un año muy complicado para hacer nada". "Al final, todas las películas estamos haciendo lo mismo y solo en nuestra categoría hay 89 películas que pueden optar", comenta sobre su competencia.

Acuerdo con Gotham



Hace unas semanas se dio a conocer que la productora Moriarti había llegado a un acuerdo con un representante de The Gotham Group, una agencia de management con base en EE.UU. y productora de sagas como El corredor del laberinto. El productor explica que se trata de un acuerdo de Moriarti "a nivel de dirección" con un manager para mover proyectos en EE.UU. "y, en algún caso, si existiese alguna posibilidad, de traer algún proyecto que nazca allí para que sea producido y rodado aquí". "Un manager no es ni siquiera un agente, es un aliado que tiene Moriarti para mover proyectos suyos allí. Es como un intermediario que te defiende y que te busca oportunidades", asegura. Asimismo, pese a que entre la docena de proyectos que tienen sobre la mesa hay uno en inglés, aclara que no existe ningún acuerdo con The Gotham Group para rodar dicha película en EE.UU.

No obstante, la colaboración sí que puede ser beneficiosa para la carrera de La trinchera infinita. No en vano, no es coincidencia que el acuerdo se haya visibilizado en estas fechas: "Este manager también es parte de la campaña, hace llamadas, mueve a sus conocidos y también se encarga de mover a prensa y de hacer que nuestro nombre esté allí en las discusiones".