Iban Urizar: "La muerte planea sobre este disco otoñal y sombrío"

Amorante, el proyecto del músico Iban Urizar, cobra vuelo sobre los escenarios, pero acaba de publicar un EP titulado Bat edo hiru (Forbidden Colours), en el que consolida su fuerte personalidad artística, que plantea un punto de fuga de sonidos convencionales y acomodaticios con su trompeta, sus loops y un harmonium. Aunque se grabó antes de la pandemia, el repertorio le ha quedado sombrío y otoñal, con "la muerte planeando sobre él", según el músico, que hoy lo presenta en Bilbao, en Bira Kulturgunea.

Urizar es un músico particular que se gana la vida como docente y que ha pasado por proyectos experimentales como Bizarra o Mengele Quartet, y se ha dejado ver con Joseba Irazoki, Rafa Rueda o Joseba Tapia. Por eso, cuando se pone el traje artístico de Amorante crea sus propias reglas rítmicas y estilísticas, como prueban un primer single y un EP a los que ahora toma el relevo Bat edo hiru, que incluye siete canciones.

A pesar de su sonido calmo, sombrío y reflexivo, este nuevo EP se grabó antes de la pandemia, en diciembre. "Me han preguntado si la aparente oscuridad y tristeza que emana es consecuencia de ella. Ni mucho menos. Pasé un proceso personal con la muerte de mi padre y el concepto de la muerte planea sobre el disco en casi todas las canciones. Es como un leit motiv, pero no fue planeado", indica Urizar, para quien "es un disco oscuro, como otoñal o invernal", explica el autor, que reconoce que Amorante también tiene su versión lúdica, apreciable en canciones como Manuela. "Aquí muestro mi poso más telúrico, solemne y sombrío", apostilla.

En sus actuales canciones vuelve a mostrarse la arrolladora personalidad, estética, conceptual y musical de Amorante. Ahí están sus loops, la electrónica, los pianos, su trompeta etérea, guiños al jazz, el sonido exótico de su harmonium€ "Todo sale de mi mochila llena de experiencias y gustos", indica. Ha contado con la participación del bajista Mariano Hurtado y de Joseba Irazoki, guitarrista amigo con el que ha tocado mucho pero no había compartido aún estudio de grabación.

"Era de justicia que estuviera", dice Urizar sobre Irazoki. El músico se deshace en elogios hacia el músico Aitor Etxebarria, antes, en su faceta electrónica, conocido como El_Txef_A, y que ha ejercido de productor en el nuevo disco de Amorante. "Me encanta su trabajo artístico y ha sido una gozada trabajar con alguien tan intuitivo y que, como yo, huye de los patrones comerciales. Se nota su mano y las decisiones han sido compartidas", reflexiona.

Bat edo hiru, que se estrena hoy en Bira Kulturgunea, a las 20.30 horas y con entradas a 8 euros, ofrece un tributo a John Cazale ("actor secundario que filmó pocas películas, pero todas unas gemas"), incorpora una letra de Uxue Alberdi, se inspira en Bilintx y adapta el texto de Joxean Artze Ama hil zaigu que popularizó Mikel Laboa. "No es una versión de él, sino un homenaje a la poesía de Artze. Entiendo que os agarráis a Laboa, pero no está entre mis referentes principales. Me he fijado más en la versión que Bukaera hacía enTxerokee", justifica.

En vivo

Amorante sigue fiel a su propuesta: la música en vivo. "No digo que me dé pereza, pero grabar me resulta duro. Y como la industria es caprichosa, lo tengo que hacer para que me sigan llamando para tocar", razona Urizar, que cree que "la vitalidad del disco caduca antes que la del concierto", que considera "más vivo". En su opinión, "el disco es una fotografía concreta cuyo resultado condicionan muchas cosas durante la grabación; el concierto tiene la estética del error, que obliga a salir de ahí como sea, de alguna manera. Yo lo disfruto más", concluye.

en corto

Grabación. El nuevo EP de Amorante, 'Bat edo hiru', se grabó en diciembre en Bilbao, en los estudios La Mala. La Caja de Tipos se ha ocupado del diseño del álbum.

Nombres propios. Todas las músicas son de Amorante (Iban Urizar), la grabación y producción recae en Aitor Etxebarria y los músicos participantes son el contrabajista Mariano Hurtado y el guitarrista Joseba Irazoki.

Contenido. El EP incluye un repertorio formado por las canciones 'Condor', 'Behin batian', 'Juliana', 'Ama hil zaigu', 'Frank', el instrumental 'John Cazale', dedicado al actor homónimo, y 'Hezurgabeal'.

la frase

