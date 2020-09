'Plastic drama', de Belako, entre los más vendidos

Plastic drama, el cuarto disco del grupo vizcaino de rock Belako, se ha situado entre los más vendidos en formato físico del Estado, concretamente en el número cinco. La gira de presentación del álbum, cuya edición se vio retrasada varios meses por la pandemia, prosigue con un concierto esta semana en Madrid antes de viajar a Vigo, Badajoz o Santander, entre otras localidades.







A la vez que la crítica especializada se ha rendido a Plastic drama, disco que contiene canciones tan dispares como Tie me up, The craft o la evocadora Marinela2017, el cuarteto de Mungia ha logrado situar su álbum como el quinto más vendido en formato físico de todo el Estado español. Y lo ha logrado a pesar de la crudeza de algunos de sus temas y del contenido crítico, comprometido e insurgente de su mensaje, ya que el repertorio "busca el verdadero significado de las cosas en un mundo que se traduce en unas líneas de ensamblaje, fabricación y explotación de seres vivos".

Belako continua con su gira de presentación en las semanas próximas tras sus conciertos en Bilbao y Barcelona.

El día 27 actuarán en Vigo y después pasarán por Miranda de Ebro, Badajoz, Santander, Valladolid y Cáceres en el mes de noviembre. Por ahora son las fechas que podemos confirmar en el incierto futuro no muy lejano", indica el grupo Belako, que anima a acudir a los recitales porque aunque consideran que "son tiempos raros para hacer planes, un concierto sentado es mejor que un no concierto". Foto: Helena Goñi