'La colmena', primer franquismo

En 2016, la RAE y la Asociación de Academias de la Lengua Española presentaron una edición de 'La colmena' en conmemoración del centenario del nacimiento de su autor, Camilo José Cela (Padrón, La Coruña, 11 de mayo de 1916-Madrid, 17 de enero de 2002), nueva versión del popular relato que incluye trabajos complementarios como 'La colmena: principios y final', de Darío Villanueva; Cela y el léxico español, de Pedro Álvarez de Miranda, o 'La construcción simbólica de La colmena', a cargo de Jorge Urrutia. No obstante, la primera edición de esta popular novela había aparecido en Buenos Aires (Emecé, 1951) y en 1963 ya se contaba con la primera edición española, novedades que sufrieron el ataque de las garras de la censura en distintos países.

Pues bien, ahora mismo, Debolsillo vuelve a presentar 'La colmena' y 'La familia de Pascual Duarte', que en 1942 ya editó la editorial Aldecoa y supone la llegada al mundo de las letras de Cela, gracias a una novela ambientada en la terrible Extremadura rural de los años que precedieron a la Guerra Civil española y de los que la sufrieron, narración sin concesiones que daría lugar a lo que desde entonces se considera una nueva narrativa. En lo referente a 'La colmena', debe resaltarse el carácter de crónica de lo que, en realidad, es un relato de múltiples historias y personajes, retrato imaginativo y bien fabricado de la sociedad creada (desgraciadamente) por el primer franquismo.

Después de 'Pabellón de reposo' (1943), 'Nuevas andanzas y desventuras de Lazarillo de Tormes' (1944), 'Viaje a la Alcarria' (1948) o 'El gallego y su cuadrilla' (1949), Cela llegaría a publicar, en las diferentes fechas en las que pudo hacerlo, 'La colmena', que muy pronto obtendría éxito de público y crítica y terminaría por convertirse en una de las novelas en castellano de la segunda mitad del siglo pasado preferidas también por los especialistas.

Asimismo, puede recordarse que esta historia de historias fue trasladada al cine en un navío al mando de Mario Camus en 1982, filme en el que Cela estuvo presente delante de la cámara y también como guionista, adaptación al Séptimo Arte que otorgó más celebridad, si cabe, a su origen literario, una de las obras mayores del gallego universal que pondría de los nervios a un buen número de lectores más o menos interesados en la literatura y poco (o nada) inclinados a la figura del escritor convertido en personaje salido de tono en los medios de comunicación y en su vida social.

'La colmena' Autor : Camilo José Cela

: Camilo José Cela Editorial : DeBolsillo, 2020

: DeBolsillo, 2020 Páginas: 368

'Papa bueno, Papa muerto': entre tinieblas



"Ayestarán dio media vuelta y se dirigió con sigilo hacia la puerta de la habitación. Tenía el pescatorio, el más abstracto, el que utilizaba Juan XXIV, pero esa joya quemaba, quemaba muchísimo, y necesitaba huir deprisa, rápido, muy rápido": se trata del fin de uno de los capítulos del ecuador de 'Papa bueno, papa muerto', chocante nombre con el que se acaba de presentar la última novela del pamplonés Jesús Carlos Gómez Martínez, historia loca no muy diferente de las narradas en otros libros suyos ambientados en Norteña, como 'Solo quedan los muertos' y el reciente 'Sangre negra'.

Este nuevo relato nos traslada, sin embargo, hasta el corazón de las tinieblas relacionadas, en mayor o menor medida, con el Vaticano: "Oyó unos pasos. La sotana, su cabello gris, la figura briosa; Loyola había llegado y cerraba la puerta". Ese es el problema, pues todo este berenjenal obliga al lector a nadar en aguas turbulentas que casi nadie conoce. Es un thriller, sí, pero, en manos de su autor, hace que nada-sea-lo-que-parece... o algo así. Y la trama de la novela, finalmente, cuenta con otro tic de su autor: suficiente peso crítico para describir con cierto desparpajo un mundo completamente diferente al que su imagen tradicional nos hizo imaginar en algún momento.

Esta son algunas de las características de buena parte de una literatura de evasión centrada en las peores consecuencias del poder real de las instituciones más poderosas. No es poco: "Sentado en su confesionario, el padre Ayestarán respiró profundamente, sacó una petaca de un bolsillo interior de la sotana y... no llegó a beber. Una rubia venerable, un pecado mortal con dos pechos aturdidores, pasaron por delante de sus narices".

'Papa bueno, Papa muerto' Autor : Jesús Carlos Gómez Martínez

: Jesús Carlos Gómez Martínez Editorial : Siníndice, 2020

: Siníndice, 2020 Páginas: 212

'La chica de nieve', esencia del best-seller



La relación que une a Suma de Letras y al joven escritor Javier Castillo desde la comercialización de 'El día que se perdió la cordura' (exitosa novela editada en dicho sello después de darse a conocer en forma de autoedición) ofrece ahora 'La chica de nieve', historia publicada en tiempos de confinamiento y convertida en best-seller de un modo inmediato. El relato, no exento de frases extrañas ni de términos repetidos en breves escenas, tiene el mérito de recuperar el respeto por el amor romántico y los lazos familiares como parte sustancial de su trama.

Eso, desde luego, no es habitual en el thriller de nuestros días pero aquí resulta evidente gracias a sus sombríos escenarios y a la denuncia de la podredumbre moral de algunos personajes no menos oscuros. El interés de Castillo en el esclarecimiento de los hechos más deplorables convierte a La chica de nieve en el testimonio de la persecución de un culpable cuyas bajezas deben conocerse y lo cierto es que dicho monstruo forma parte de una avalancha de seres violentos hasta el hartazgo en determinadas sociedades.

Persecución del delito en 'La chica de nieve': esencia del best-seller dotado de humanidad y también de una fe admirable en una sociedad mejor y en un periodismo veraz.

'La chica de nieve' Autor : Javier Castillo.

: Javier Castillo. Editorial : Suma de Letras, 2020.

: Suma de Letras, 2020. Páginas: 512

'Los últimos románticos': salir adelante



Al igual que otras nuevas novelas, la de Txani Rodríguez titulada 'Los últimos románticos' ofrece al lector la posibilidad de solidarizarse con la trabajadora que todavía no ha tirado la toalla en lo que a las relaciones sociales se refiere pero la periodista y guionista de Llodio utiliza en este libro de la Biblioteca Breve de Seix Barral un lenguaje tan fresco que su historia, la de Irune, resulta especialmente creíble. Lean, si no las tienen todas consigo, lo que a continuación se les ofrece: "La línea de información de la Renfe me resulta mucho más cálida que los portales para encontrar pareja que proliferan por internet. Yo me abrí un perfil, nadie lo miraba y lo cerré. Durante una época, para combatir la soledad, o quién sabe, me enviaba correos a mí misma. A veces para recordarme cosas; otras veces, incluso vacíos; y luego, en la pantalla del móvil, al ver que me habían entrado mensajes nuevos, me hacía la ilusión de que no era yo la remitente".

Txani Rodríguez cree necesario no silenciar en esta narración ni sus pensamientos, ni sus sentimientos ni los de sus personajes. Los de Irune: "Yo no puedo conciliar el sueño si pienso que cerca de donde estoy hay fosas comunes o personas enterradas en las cunetas".

Por todos ello, 'Los últimos románticos' se lee con una pizca de inquietud, la que nos permite adelantar a los disgustos del día a día, destacando, como hace la autora, la importancia de salir adelante. Sea como fuere: "Yo no iría nunca a hacer turismo a un cementerio porque los cementerios ni me gustan ni me disgustan. Para mí los cementerios son como los bloques de viviendas: caros, pero necesarios. Los nichos son casas minúsculas en las que recogerse cuando se hace de noche".