La bienal de Berlín acogerá una exposición de Vieites

Berlín – Tras el aplazamiento provocado por la pandemia global, la undécima edición de la Bienal de Berlín se inaugura mañana y se prolongará hasta el 1 de noviembre. En el panel de más de 50 artistas seleccionados para la cita, estará también la guipuzcoana Azucena Vieites (Hernani, 1967). Será la primera participación de una artista vasca en la Bienal de Berlín.

La hernaniarra estará presente en esta cita de la mano de Etxepare Euskal Institutua, el organismo encargado de impulsar la proyección internacional de la creación vasca contemporánea y reforzar los vínculos entre la escena vasca y el contexto internacional. El trabajo de Vieites fue elegido por el equipo curatorial de la Bienal y su participación recibió el apoyo de Etxepare. Una delegación del Instituto estará también presente en la capital alemana durante el evento de apertura y los primeros días de la Bienal, acompañando a la artista.

Vieites llevará estos días a Berlín una instalación que parte de un proceso de relectura o remake de sus proyectos previos, como Coloring Book, Fundido Encadenado y Break Out of your Shell. La primera hace referencia al interés por la forma que tienen los niños de expresarse y mirar al mundo; la segunda aborda el tema de la representación, desde el aspecto lúdico y fantástico de lo cotidiano; y la última profundiza en el lenguaje asociado a una estética subcultural y en los modos de producción Do It Yourself utilizados en la elaboración de los fanzines feministas, trabajando entre la práctica artística y la edición. Su obra estará expuesta en el Instituto de Arte Contemporáneo KW de Berlín. Los resultados en forma de serigrafía, impresión digital y collage mostrarán una mirada innovadora hacia el trabajo de la artista.

Una trayectoria en el activismo Utilizando la constante reelaboración visual del dibujo, el collage y la apropiación, el trabajo de Azucena Vieites explora la capacidad expresiva de las narraciones y producciones no lineales de conocimiento. Su trabajo hace una reflexión crítica sobre temas como la concepción de la creación estética como un proceso siempre ligado a un contexto social y económico determinado, o la necesidad de crear estrategias discursivas que ayuden a romper la lógica binaria que perdura en muchas representaciones culturales actuales. En su práctica artística, Vieites siempre ha tenido una estrecha relación con el activismo feminista y queer.

La artista hernaniarra recibió en 2004 el Premio Gure Artea del Gobierno vasco, junto a los artistas Ibon Aranberri e Iñaki Garmendia. Actualmente es profesora asociada en las facultades de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid y de la Universidad de Salamanca. En 2019 realizó la lectura de su tesis doctoral, titulada Prácticas artísticas Low-fi. Una aproximación al contexto vasco (1985-2005).

La 11ª Bienal de Berlín La Bienal de Arte Contemporáneo de Berlín, fundada en 1996, se organiza cada dos años en diferentes espacios de la capital alemana y se ha convertido en una de las citas artísticas más importantes del calendario. Su objetivo principal es promover formatos experimentales y dotar a curadores y artistas de espacio y libertad para presentar ideas y propuestas relevantes independientes del mercado del arte y de los intereses de coleccionistas. Varios nombres destacados han pasado por esta cita durante los últimos años. Entre ellos, el artista danés Olafur Eliasson (quien cuenta actualmente con una exposición en el Museo Guggenheim titulada En la vida real), la artista indonesia Fiona Tan (que expuso en el Koldo Mitxelena) o la italiana Rosa Barba (expuesta en Tabakalera en 2018).

El perfil

Azucena Vieites. La artista hernaniarra realizó numerosas exposiciones como 'Hey Baby!' en el Casal Solleric (Palma de Mallorca, 2018); 'Woollen Body' en la galería Carreras Múgica (Bilbao, 2015) o 'Tableau Vivant' en el Museo Reina Sofía (Madrid, 2013). La artista, activa desde los años 90, ha participado en numerosos proyectos y exposiciones colectivas. En 1994 fundó el colectivo Erreakzioa junto a Estíbaliz Sádaba y Yolanda de los Bueis, con el objetivo de desarrollar propuestas entre la práctica artística y el pensamiento feminista.