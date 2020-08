El bilbaino Koldo Olabarri rueda con Penélope Cruz y Banderas

Aunque tiene 27 años, el bilbaino Koldo Olabarri cuenta ya con muchas tablas en el teatro y la televisión, lo que ha hecho que se fijen en él para participar en la película 'Competencia oficial', con Penélope Cruz y Antonio Banderas

KOLDO Olabarri (Bilbao, 1992) forma parte del elenco de la nueva película de los directores argentinos Mariano Cohn y Gastón Duprat, protagonizada por Penélope Cruz y Antonio Banderas. En el reparto, también están Óscar Martínez, José Luis Gómez, Nagore Aranburu –protagonista de la película Loreak, de Jon Garaño y José Mari Goenaga–, Irene Escolar, Manolo Solo y Pilar Castro.

"Comenzamos el rodaje de Competencia oficial en marzo, pero lo tuvimos que suspender debido a la pandemia de coronavirus", explica el joven actor bilbaino, al que el virus no solo le afectó profesionalmente. "Al poco tiempo de volver a Bilbao me empecé a sentir mal, tuve neumonía bilateral y me tuvieron que ingresar cinco días en el hospital de Basurto. Los jóvenes piensan que son inmunes, pero eso no es así. Yo, que tengo 27 años, me he infectado, y no solo me he infectado, sino que he cogido una neumonía y me han tenido que ingresar. Aunque seamos jóvenes lo podemos pillar y contagiar a más gente", explica el actor, que se encuentra perfectamente recuperado hace ya varios meses.

Y con muchas ganas de que se vuelva a reanudar el rodaje: "En cuanto la situación lo permita, volveremos a rodar, posiblemente cuando acabe el verano. Espero que sea muy pronto".

Reconoce que Competencia oficial "es el proyectazo" de su carrera hasta el momento. "Ha sido una gozada. Los responsables de casting de Mediapro, la productora del filme, me conocen desde hace muchos años. He trabajado con ellos en el Ministerio del tiempo, en Vamos Juan... y siempre han creído mucho en mí. Me llamaron para decirme que me habían propuesto para participar en el filme. Los directores dieron el O. K. y he entrado en la película", desvela encantado.

Trabajar en lo más alto "Poder hacer una película de estas características, con actores como los que participan en este filme, supone trabajar a un nivel con el que he soñado siempre. Te da un chute de energía muy grande. El guión ya me pareció espectacular, pero participar en ese elenco es una gozada", explica Koldo Olabarri.

Aunque no puede adelantar nada relacionado con el filme, sí se conoce que la trama gira en torno a un empresario multimillonario que decide hacer una película que deje huella, para lo que contrata a un equipo formado por la famosa cineasta Lola Cuevas (Penélope Cruz) y dos reconocidos actores, dueños de un talento enorme, pero con un ego aún más grande: el actor de Hollywood Félix Rivero (Antonio Banderas) y el actor radical de teatro Iván Torres (Óscar Martínez). Ambos son leyendas, pero no exactamente los mejores amigos.

A través de una serie de pruebas cada vez más excéntricas establecidas por Lola, Félix e Iván deben enfrentarse no solo entre sí, sino también con sus propios legados.

¿Y Koldo Olabarri, qué papel interpreta?: "Todavía no lo puedo contar, solo puedo decir que estoy muy cerca de ellos", responde sin desvelar el enigma.

Contar historias Olabarri confiesa que desde pequeño ha sentido el impulso de contar historias, "comunicar, meterme en la piel de otros, hacer vibrar las emociones y sentir la conexión entre los seres humanos. Y cuando vi Titanic lo tuve claro. Yo quería hacer lo que hacían DiCaprio y Winslet. En ese momento, entendí que ser actor era un oficio, que había gente que se dedicaba a ello y yo quería ser uno de ellos".

Con 9 años se apuntó en la escuela de teatro de La Fundición. "Era más difícil encontrar escuelas de audiovisuales, pero de todas maneras, a mí me ha gustado mucho el teatro desde pequeño. No me gustaba el fútbol ni otras muchas actividades que probé, pero cuando empecé en la escuela de teatro me di cuenta de que era lo mío".

Con 19 años tuvo su primer trabajo televisivo, Bi eta bat en ETB-1. Después se marchó a Madrid para seguir formándose. "En 2015, una vez acabada la formación que estaba cursando en Madrid, regresé a Bilbao a hacer teatro. Y tengo la suerte de no haber parado desde entonces", explica el actor.

Olabarri ha participado en las series Bienvenidos al Lolita, Goenkale, Eskamak kentzen y Centro médico. En cine ha trabajado en la película El doble más quince, de Mikel Rueda; Cuando dejes de quererme, de Igor Legarreta, y Por un puñado de besos, de David Menkes, y ha participado en los cortometrajes Agua, de Mikel Rueda; Ane, de David Pérez Sañudo, y Versus, de Demetrio Elorz.

En teatro ha trabajado en obras Como un viento helado, de Tanttaka dirigida por Fernando Bernués, y Obabakoak, dirigida por Calixto Bieito y producida por el Teatro Arriaga.

Además ha trabajado con directores como Ramón Barea, Itziar Lazkano, Galder Pérez, Miguel Olmeda, Jon Sarasti y Felipe Loza en producciones de Pabellón 6, Glu Glu, Eidabe, Pikor Teatro o Lluis Pasqual. Koldo Olabarri es ya más que una joven promesa.

"El rodaje se paró por la pandemia. Ojalá podamos retomarlo pronto; trabajar con este elenco te da un chute de energía"