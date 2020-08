Izal retrasa su concierto en el BEC hasta el próximo año

El concierto del grupo Izal previsto para el pasado mes de marzo en el BEC de Barakaldo, que contaba con la colaboración del Grupo Noticias, no se podrá celebrar hasta mayo de 2021, según fuentes de la organización. Las entradas para la cita, incluida en la recta final de la gira de presentación de su último disco, Autoterapia, están ya a la venta.

El concierto de Izal programado para septiembre en el BEC, cuya celebración inicial estaba prevista para marzo y después se retrasó a junio y septiembre de este año, queda pospuesto finalmente a 2021, concretamente al 29 de mayo, debido "a las medidas decretadas por las autoridades sobre la celebración de eventos en espacios de gran aforo en los próximos meses", según confirmó la promotora vasca Last Tour.

La cita vasca, una de las cuatro que no pudo celebrar Izal, junto a las de Murcia y las dobles de Valencia y Madrid, tendrá lugar a las 22.00 horas y las entradas están ya a la venta en www.lasttour.net al precio de 36 euros. Las entradas adquiridas con anterioridad serán válidas para esta nueva fecha, aunque la organización devolverá su importe en el caso de que alguna persona no pueda acudir. "Lamentamos la situación y esperamos veros a todos en la nueva fecha", explicaron desde Last Tour.

Tras congregar a medio millón de personas, Izal tenía previsto tomarse un descanso con once últimos conciertos en siete ciudades del Estado, agrupados bajo el nombre de El final del viaje.