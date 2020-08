Euskadi saca pecho en una sección 'New Directors' muy internacional

"Son cosas de los tiempos que nos tocan vivir en los que las coproducciones son muy necesarias. New Directors de este año tendrá más países, doce, que películas, once. Pocas veces tenemos una representación internacional así". Con estas palabras presentó ayer el director del Zinemaldia, José Luis Rebordinos, los títulos que formarán parte de la sección que aúna primeros y segundos trabajos bajo el patrocinio de Kutxabank. Una edición en la que Euskadi contará con dos representantes –las ya anunciadas Ane e Hil kanpaiak– y que roba tres a su hermano y competidor Cannes que nunca llegó a ser: la brasileña Casa de antiguidades, la francesa 16 pritemps y Limbo, que cuenta con la producción de la vizcaina Irune Gurtubai.

Brasil, China, Corea del Sur, España, Francia, Holanda, Irlanda, Japón, Polonia, Reino Unido, Rusia, Vietnam y, cómo no, Euskadi, tendrán representación este año en el que es el segundo apartado por relevancia del festival. "El cine vasco está fuerte y sobre todo en euskera. Ojalá hubiera películas así todos los años en una cinematografía tan pequeña como la de Euskadi", apuntó Rebordinos en referencia a las dos, que en realidad son tres, películas que llegan a Donostia con label vasco.

La semana pasada, durante la presentación de las películas de producción española que formarán parte de la 68ª edición del Zinemaldia ya se desvelaron las dos películas vascas que formarían parte de la sección New Directors.

Por un lado, el bilbaino afincado en Gasteiz David Pérez Sañudo presentará su primer largometraje, Ane, basado en un cortometraje que el mismo realizador llevó a cabo hace dos años junto a la guionista Marina Parés. Ya todo un veterano en la industria, a pesar de que Ane es su primera película, Sañudo formó parte de Zinemira-Kimuak en 2017 con el excelente cortometraje Aprieta pero raramente ahoga.

Por el otro lado, el navarro Imanol Rayo volverá a Donostia con Hil kanpaiak, la adaptación de la novela de Miren Gorrotxategi 33 ezkil, tras alzarse en 2011 con el premio Zinemira por su primer largometraje, Bi anai, en el propio festival donostiarra.

A esta representación vasca hay que sumar la de Limbo, el nuevo trabajo del escocés Ben Sharrock, quien para su película debut se refugió en Euskadi junto a Bárbara Goenaga y Joseba Usabiaga en Pikadero, que también estuvo en New Directors, y que competirá en la sección tras haber sido seleccionada para el festival de Cannes que nunca se realizó el pasado mayo. Junto a él vuelve a participar la productora Irune Gurtubai.

cannes y conciencia sociaL



l No es el único bombón con el que se ha hecho el Zinemaldia del certamen galo, ya que si para su sección oficial cuenta con, de momento, cinco producciones, tres lucirán el distintivo Cannes 2020 en el apartado New Directors.

El brasileño João Paulo Miranda mostrará su primer trabajo, Casa de antiguidades, tras obtener el premio de los Distribuidores y Exhibidores Europeos en Cine en Construcción de Toulouse, y la joven parisina de tan solo 21 años Suzanne Lindon exhibirá 16 printemps, película que escribe, dirige y protagonizada.

Este último filme es de los pocos que se sale de un hilo conductor marcado por la conciencia social. La coreana Gull hablará de la violación de una mujer adulta, la china Las notas del tiempo abordará la salida de un hombre de la cárcel, la polaca Never cry narra el viaje de un hijo a Irlanda en busca del cadáver de su padre y la vietnamita Along the sea sigue a una joven que escapa del país asiático.

A estas producciones se suman la ya anunciada La última primavera y la rusa Chupacabras, cuyo director, Grigory Kolomytsev, participó en las residencias de Ikusmira Berriak 2018.

Once producciones de doce países, casi todas ellas abordando temas sociales, competirán por el Premio Kutxabank-New Directors