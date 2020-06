Arte solidario a través de ilustraciones

150 artistas crean 'Obnoxia', un libro cuyos beneficios estarán destinados a la investigación del coronavirus

LA solidaridad en tiempos de desescalada tras varias semanas de haber estado en confinamiento sigue presente. Todo comenzó con los tatuadores e ilustradores Hosk Rodríguez, Isaac Mahow, Koan, Saurus, Rude, y Trudy Muller. Vieron la necesidad de juntar a algunos amigos para realizar un libro y mantenerse entretenidos durante el confinamiento. Sin embargo, el resultado no es para nada lo que en un primer momento pensaban. "Queríamos hacerlo entre algunos y quedarnos una copia cada uno como recuerdo", dicen.

Pero como resultado han obtenido Obnoxia, un libro de 300 páginas que reúne el arte de 150 profesionales del Estado. Entre ellos se encuentra Aritz Muguruza, más conocido como Mughu, que lleva toda su vida dedicándose al arte. "Participar en este proyecto ha sido un placerazo", afirma este bilbaino. Precisamente, tal y como indica Javier Hosk Rodríguez, uno de los impulsores del proyecto, no pensaban que llegarían a participar tantos artistas. Sin embargo, y "gracias al boca a boca", sus expectativas fueron cada día a más. Lo que había empezado como una iniciativa entre amigos se convirtió en algo serio debido a la cantidad y calidad de sus autores. "Crecimos tanto que incluso hemos llegado a oídos de personas mediáticas y otros artistas fuera de los círculos gráficos, los cuales no dudaron ni un instante en brindarnos su ayuda y apoyo. Estamos muy agradecidos por la acogida que ha tenido por parte de todos", expresan.

Y es que, cada autor dispone de dos páginas para él y "total libertad", según afirman, en cuanto a los contenidos. La parte izquierda es un espacio personal donde cada artista ha expresado cómo siente la situación derivada del coronavirus; y, la parte derecha, está dedicada a una ilustración a toda página, donde los artistas han plasmado según su estilo y vivencias personales cómo perciben y sienten la realidad actual. Por su parte, el nombre surgió "por pura serendipia". Después de darle muchas vueltas e intentar ponerse de acuerdo, uno de los colaboradores se despertó desvelado a las seis de la mañana. "Repasando listados de palabras hubo una que le llamó la atención de un modo especial: Obnoxia. Cuando leyó su significado quedó patente que le iba como anillo al dedo. Ya teníamos un título al que darle forma", dicen.

Por su parte, tal y como indican, después de "mucho debatir el destino" han decidido que todo lo que recauden será donado al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), la primera institución pública española de investigación y la séptima mundial. El CSIC destinará los fondos a crear una línea de financiación para los proyectos prioritarios orientados a la lucha contra el covid-19. "Creemos que el desarrollo de un tratamiento o vacuna es la mejor manera de que el dinero destinado beneficie a la mayor cantidad de gente posible", opinan. Así, para poder adquirir el libro se ha organizado una preventa para quienes quieran participar en este proyecto solidario. La adquisición del libro se realiza en la página web www.blackbiblebooks.com. "La editorial no nos ha dado una cifra de lo que llevamos vendido, pero creemos que hemos pasado los 700 ejemplares", agradecen.

"Detrás del covid-19" La ilustración que ha creado Mughu, que pronto abrirá su propio estudio de tatuajes, trata de lo que él cree que hay detrás de la pandemia: "He dibujado un chico que cae al vacío y, en ese vacío es todo lo que está pasando en estos momentos; en la parte oscura he puesto lo que creo que no sale en ningún lado pero que está ahí, presente", explica este bilbaino que está terminado la tesis donde aúna sus dos grandes pasiones, el arte y el fútbol. "He tenido suerte porque he hecho trabajos para jugadores de fútbol; recientemente he pintado el gimnasio que tiene Ibai Gómez en casa y en breve marcharé fuera para hacer otro proyecto a un jugador del Bayern de Múnich", adelanta. Y añade: "A la gente le ha gustado lo que he hecho y han seguido llamándome", agradece Mughu, que define su trabajo como "muy realista".

En corto

Donación. Los fondos que se recauden irán destinados al Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

Participantes

150

'Obnoxia' se ha hecho realidad gracias a 150 artistas.