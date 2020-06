Banksy homenajea a George Floyd en su última obra

El artista anónimo Banksy ha usado su cuenta oficial de Instagram para rendir homenaje a George Floyd, el ciudadano estadounidense afroamericano que murió tras ser asfixiado por un policía blanco.





Su obra va acompañada el sigiente texto: "Primero pensé que debía callarme la boca y escuchar a la gente negra sobre este asunto. Pero ¿por qué haría eso? No es su problema, es el mío. El sistema le falla a la gente negra. El sistema blanco. Como una cañería rota en un apartamento para la gente que vive abajo. Este sistema roto les obliga a una vida miserable, pero no es su problema arreglarlo. No pueden. Nadie los dejaría entrar al apartamento superior. Es un problema de blancos. Y si la gente blanca no lo arregla, alguien va a tener que subir las escaleras y derribar su puerta a patadas".El misterioso artista Banksy se suma así a lasque recorren Estados Unidos tras la muerte de Floyd.Lasfueron sobre el coronavirus homenajeó a los sanitarios que trabajan en primera línea contra la pandemia e instaló una obra en la baño de su propia casa durante el confinamiento,