Una Concha de Oro y dos filmes vascos para We Are One

Dantza', de Telmo Esnal, es una de las películas seleccionadas por el Zinemaldia para el We Are One que arrancará el viernes. Foto: N.G

donostia – 21 de los festivales cinematográficos más importantes del mundo se han unido para crear una programación para el We Are One, un festival de cine global que tendrá como sede la plataforma YouTube a partir de este mismo viernes y durante diez días. Impulsado por esta empresa de streaming y por el neoyorquino Tribeca, este festival en Internet contará con la colaboración de encuentros cinematográficos de categoría A como el Zinemaldia, Cannes, Venecia o la Berlinale.

El objetivo del We Are One es el de "reunir a artistas, creadores y programadores en torno a un evento internacional que celebra el inigualable arte de contar historias". Este encuentro tiene un carácter solidario, y además de proporcionar "alivio y entretenimiento" a los espectadores en este momento tan necesario, también buscará que el público pueda contribuir económicamente para luchar contra el covid-19.

We Are One se podrá ver a través del canal youtube.com/WeAreOne y contará durante las casi dos semanas que dure el festival con un centenar de películas de 21 encuentros de 35 países. Esta pasarela del séptimo arte será "una celebración de voces globales", informaron ayer desde el Zinemaldia, que colabora con Tribeca y con YouTube aportando tres películas que sirvan de carta de presentación a nivel internacional. El Festival Internacional de Cine de Donostia dará buena cuenta de su identidad con el aporte al programa de Los pasos dobles, con la que Isaki Lacuesta ganó en 2011 su primera Concha de Oro; con Dantza, de Telmo Esnal (2018); y con Mugaritz BSO, de Felipe Ugarte y Juantxo Sardon (2011).

No en vano, el festival "brindará al público la oportunidad de conocer diferentes culturas desde criterios artísticos: cada selección oficial se ha elaborado con el objetivo de resaltar las singularidades de cada uno de los participantes, al tiempo que otorga voz a los cineastas en un escenario global". En el programa compuesto por 100 películas, se incluirán 13 estrenos mundiales, 31 on line y cinco estrenos internacionales on line.