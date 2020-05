Zinemaldia crea dos líneas de apoyo para la posproducción

donostia – El Zinemaldia ha puesto en marcha WIP Latam y WIP Europa, dos nuevos programas para apoyar producciones latinoamericanas y europeas en fase de posproducción. La convocatoria para ambos se abrirá el próximo 1 de junio, se cerrará el 1 de julio y se escogerán seis películas latinoamericanas y hasta un máximo de seis europeas que se presentarán ante distribuidores, agentes de ventas y productores con el propósito de favorecer su difusión internacional.

A través de un comunicado, el Zinemaldia explicó ayer que WIP Latam sustituye al "pionero" Cine en Construcción tras 18 años de recorrido con el festival Cinélatino, Rencontres de Toulouse.

Además de las ayudas a la posproducción que ofrecen las empresas colaboradoras (Ad Hoc Studios, Deluxe, Dolby, Laserfilm Cine y Vídeo, Nephilim Producciones y No Problem Sonido), WIP Latam, que presentará seis películas, contará con un premio de 30.000 euros en metálico, patrocinado por la Sociedad de Servicios para los Productores Audiovisuales EGEDA.

europeas Por su parte, WIP Europa es una evolución del programa Glocal in Progress, que pasará de presentar tres a un máximo de seis películas. Se abre ahora a todas las películas de producción europea, aunque se valorará que sean las primeras o segundas obras de sus cineastas o que estén rodadas en lenguas no hegemónicas.

Con la creación de estos dos programas el Zinemaldia queda configurado en tres grandes áreas, por un lado, la de selección y programación de películas; por otro lado, la de promoción del desarrollo de proyectos y las películas en desarrollo (Films-to-Be); y finalmente la de reflexión sobre el cine desde una perspectiva industrial, creativa, formativa (Pensamiento y debate).

La programación de películas del Zinemaldia consta de alrededor de 200 películas seleccionadas en seis secciones competitivas (Sección Oficial, New Directors, Horizontes Latinos, Zabaltegi-Tabakalera, Perlak y Nest) y en siete no competitivas (Culinary Zinema, Made in Spain, Zinemira, Velódromo, Cine Infantil, Retrospectiva y Klasikoak).