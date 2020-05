DouleurDolor gana el II concurso BBK Soinu Berriak

El pódium de la segunda edición del concuro BBK Soinu Berriak, cuyo objetivo es descubrir músicos y grupos emergentes en Bizkaia, ha estado muy disputado. El ganador, que grabará un EP y actuará en el próximo Bilbao BBK Live, ha sido el dúo DouleurDolor. Su música electrónica y urbana le ha situado por delante, aunque a escasa distancia de Nize y Gugebato, segundos y terceros clasificados, respectivamente.

BBK Soinu Berriak ya tiene segundo ganador tras el triunfo del año pasado del grupo de folk-pop Omago. Y "suena" a actualidad, a las músicas triunfantes este año. Ayer se hizo público el triunfo del dúo DouleurDolor. La fase final de este concurso, cuyo objetivo es "descubrir a grupos y artistas emergentes de Bizkaia", se celebró la semana pasada con el visionado de las maquetas de la media docena de bandas seleccionadas. La coyuntura del coronavirus ha hecho imposible la celebración de sus conciertos en vivo, como sucedió el año pasado.

El dúo DouleurDolor es originario de Lezama y practica una combinación de sonidos electrónicos mezclados con ritmos urbanos, tal y como evidencian sus singles y un EP editado este mismo año, que incluye temas como Perro, Frente al río o Caballos negros. El dúo se formó en 2019 por Gómez Selva y Mahok. El primero es artista visual, y Mahok productor musical. "Ambos tienen inquietudes muy similares que los llevaron a emprender un viaje musical único, en el que experimentan con el trap y el rap, y se dejan influenciar por el pop, el techno y la electrónica", destacan desde el jurado.

Final reñida Tras "una votación muy reñida", el jurado especializado compuesto por Rubén Tena (Last Tour), Koldo Bilbao (Fundación BBK), Deu Txakartegi (director del concurso y excantante de We are Standard), Jon Aguirrezabalaga (Productor, Estudios El Tigre) e Iker Bárbara (director Zarata-Mondosonoro), otorgó 189 puntos a DoulerDolor, frente a los 180 de Nize y los 175 de Gugebato, proyectos que quedaron en segundo y tercer lugar, respectivamente.

El concurso, abierto a músicos del herrialde vizcaino sin contrato discográfico en vigor y a todo tipo de géneros estilísticos, ofrecerá al vencedor de Soinu Berriak 2020 la grabación de un EP en los estudios El Tigre de Bilbao y una actuación en el festival Bilbao BBK Live o BIME, cuando "la situación lo permita". También grabarán un videoclip a cargo de Madiattack, al igual que Nize, segundo clasificado. Tanto estos como los terceros, Gugebato podrán grabar sendos EPs.