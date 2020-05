Billy Bragg publica un himno del deporte inglés

madrid – El cantante y compositor Billy Bragg publicó ayer en su canal de Youtube un himno del deporte inglés que le encargó la Asociación de Fútbol (FA) en 1999, un proyecto que fue descartado porque "no hablaba de ganar", sino "del respeto al juego limpio y del amor por el deporte".

Bragg, autor de éxitos como Greetings to New Brunette, A New England o Sexuality, desempolva ahora aquel tema inédito porque "los dos problemas que se proponía abordar, la incapacidad de los ingleses de dotarse de un sentimiento de inclusión distinto de su identidad británica y la necesidad de hacer algo más que sentarse avergonzado cuando los matones gritan sus cantos racistas, están más vigentes que nunca".

Bragg dice que, al contrario que escoceses y galeses, los ingleses no han logrado separar su identidad nacional de la británica ."En ausencia de instituciones inglesas inclusivas, son los equipos deportivos nacionales los que reflejen lo que somos hoy en día".